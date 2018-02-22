印度上调进口关税 谁是背后最大赢家？

近期，英国《金融时报》网站19日发表美国锡拉丘兹大学经济学教授玛丽·洛夫利的文章表示：20多年来，印度在改革开放本国经济和提高增长率方面取得惊人进展。但近几周，纳伦德拉·莫迪总理似乎确定了一个新的重点：保护印度制造业不遭受所谓的“中国威胁”。令人遗憾的是，这种方式反而对印度不利。
自印度总理莫迪上任以来，其一直在宣传推广“印度制造”，这场运动通过降低对外国投资的壁垒和改革规章来加强印度制造的能力。为了提升印度对外开放的决心和能力，印度早已经把平均关税水平从1990年的81%减至今年大约13%的水平。在印度政府看来，只要仿效中国加强贸易和投资的模式，就能像中国当年一样解决大量人口的失业问题。
但是由于印度人口结构与中国不同，多半是二三十岁左右的年轻人，所以，每年有数千万人口需要就业。于是，印度政府开始对之前走“全面开放”道路失去信心。从而回到保护印度制造业不应遭受“中国威胁”的主张上来。并且进一步隐晦指责中国崛起延缓了印度制造业的腾飞。
于是，莫迪政府又开始重新把关税提高到大约20%，意在提高本国商品在国内的竞争力，以及吸引投资者在印度办厂。事实上，印度20%的高关税主要针对从中国进口的两大类产品。
第一类是。印度政府将把美容用品、钟表、玩具、家具和鞋类制品的关税提高一倍。第二类关税加倍的部门包括电子产品和通讯设备，比如手机、电视以及相关零部件。
对此，有印度经济学者指出，印度企业在风筝和蜡烛等基础商品行业都需要政府保护，这意味着，印度制造的对外竞争力实在很差。同时，如果印度对中国的手机、电视以及相关零部件加征一倍关税，那么印度在封堵别人的同时，也会把自己置身于别人的市场之外，可能会得不偿失。
不过，印度制造业过度的宣扬“中国威胁”也许反而会给其经济复苏帮倒忙：一方面，如今全球工业化分工十分精细，仅是一部手机的哪个零件由哪个国家生产都有较细分工，如果像莫迪政府那样所有零部件全都在印度本土生产完成，这恐怕要有一个生产链条的建设过程。即使成为可能，但是印度在对零部件提升关税后将会降低印度作为出口加工地的吸引力，反而会失去投资机会。
另一方面，从表面上看，印度政府将对中国部分商品的关税提高一倍，是为了培育印度的制造业的复苏。但是“有竞争，才会有进步”，如果把别国的产品都挡在国门之外，而印度制造的能力又很弱，那么印度制造业该如何复苏呢？同时，在向中国挥舞贸易保护大棒的同时，也给世界经贸秩序产生不良影响。
其实，印度政府宣布将进口手机的关税提高一倍高达20%，意在迫使更多的中国手机企业将更多的手机留在印度实现本土化制造。对此，中国手机加工龙头企业富士康却是此次提升关税的最大获益者，因为它在印度市场建立了相当庞大的代工厂，并已相当熟悉印度当地的制度和文化，而印度政府也在积极推进印度制造的同时，也非常欢迎富士康这样有丰富管理经验并能带来大量业务的企业。
当前富士康有两家工厂为小米在印度代工生产手机，正是依托于富士康强大的制造能力和成本控制能力，小米在印度销售的手机拥有强大的性价比优势。据了解富士康在印度市场除了为小米代工外还为金立这家向来强调自主设计制造的手机企业代工生产手机。
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