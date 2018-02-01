“中国监控非盟”报道遭驳斥 非盟主席称“谍报非中国人专长”

英媒称，“办公室内空无一人，四下没有活动，却是资料传输高峰时间。”“电脑服务器在深夜零点至两点之间奇怪地启动……”这些并不是间谍小说中的内容，而是法国《世界报》上周刊登的一篇报道。报道污称：“电脑工程师发现，由中国援建的非洲联盟总部大楼内，所有电脑服务器内的资料都被传送到上海。”
据英国广播公司网站1月30日报道，《世界报》援引几个非盟内部人士的话称，每天晚上，非盟的秘密都被储藏到距离亚的斯亚贝巴8000公里以外的上海的神秘服务器内，而资料外流的时间可能从2012年1月到2017年1月，长达5年。
报道说，非盟此后已经安装了服务器，并拒绝中国帮忙进行配置。如今非盟总部所有的电子通信都加密保护，不再通过埃塞俄比亚电信系统。
中国驻非盟使团团长旷伟霖29日在埃塞俄比亚首都驳斥法国《世界报》有关中国涉嫌窃取非洲联盟总部资料的报道，称有关媒体报道内容完全不实。
报道称，旷伟霖29日的讲话是中国官方对此报道的首次公开回应。他说，中国和非洲关系已经带来了好处和很多机会。非洲人民很高兴，但就是有人不高兴。当被问及究竟是什么人不高兴时，旷伟霖说，西方某些人不习惯，就是不能坦然面对。
非洲联盟轮值主席、卢旺达总统保罗·卡加梅被问及这一报道时表示，对有关情况毫不知情。“无论怎样，我觉得这里没有任何我们不希望人们知道的事情，”他说，“我觉得谍报并不是中国人的专长。我们这个世界到处都是间谍，但是我在这个大楼里并不担心被人监视。”
报道称，《世界报》这一报道刊发之时，正值非洲联盟首脑会议28日在亚的斯亚贝巴非盟总部开幕的前一天。
非盟总部大楼由中国援助兴建，造价约8亿元人民币，于2012年1月28日落成，作为象征中国与非洲友谊的“礼物”赠送给了非盟。这幢外表看似太空船的高100米的建筑，自建造落成阶段，就已经吸引了外界的特别关注，将其视为中国在非洲影响力日益扩大的一个象征。
报道称，在大楼启用之后召开的首次非盟峰会上，媒体注意到，大楼中的同声传译系统，第一语言是普通话，而后才是英文。
过去十多年来，非洲为中国经济发展提供了丰富的自然资源，非洲同时也成为中国商品的巨大市场。
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