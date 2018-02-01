荷兰三大银行连续遭受网络攻击

法媒称，荷兰最大的三家银行29日称，过去一周它们多次遭到连续的网络攻击，导致银行网站无法登录，网银服务中断。
据法新社荷兰海牙1月29日报道，荷兰税务局和一个全国电子签名系统29日也遭到类似的网络攻击，但服务很快恢复。
据荷兰媒体报道，以资产规模来衡量，荷兰第一大银行荷兰商业银行28日晚间遭到“分布式拒绝服务”攻击；第二大银行荷兰合作银行的网银服务29日早晨遭到攻击；第三大银行荷兰银行上周一共遭到7次网络攻击，仅周末就有3次。
荷兰合作银行发言人玛戈·范韦赫登29日说：“我们从早上开始遭到‘分布式拒绝服务’攻击，我们的客户无法使用或只能使用极小一部分网银服务。”
她说：“我们将尽快解决这个问题。”随后据媒体报道，问题已于当日上午得到解决。
报道称，荷兰税务局网站29日也遭到一次攻击，导致网站瘫痪了大约10分钟。该局发言人安德烈·卡雷尔斯说：“现在，网站已正常运行。我们正在对此进行调查。”
29日下午，荷兰官方电子签名系统DigiD也遭到短暂攻击。在拥有1700万人口的荷兰，有超过1200万人使用该系统。DigiD发言人里克·布龙说：“这不是黑客攻击，人们的私人信息未受威胁。”
荷兰商业银行在其网站上称：“在遭到‘分布式拒绝服务’攻击期间，本行网站遭到流量攻击，导致服务器过载，这还给网银服务的使用造成了压力。”
荷兰银行也遭到类似的网络攻击，但表示服务已恢复。这些银行均强调，客户信息并未泄露。
荷兰央行行长克拉斯·诺特28日在电视新闻节目上说，这不是荷兰的银行第一次遭到“分布式拒绝服务”攻击。他说：“我认为，（最近）这些攻击很严重，但我们自己的网站每天也遭到数千次攻击。”
荷兰反恐部门负责人迪克·朔夫说：“‘分布式拒绝服务’攻击越来越先进，我们需要继续对数字安全进行投资。”
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