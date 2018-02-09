外媒称美元疲软推高人民币汇率：是时候投资中国了

美媒称，市场人士称，越来越多的迹象表明，中国愿意让人民币在市场力量主导下升值，他们称，中国的外汇储备报告就是最近的例子。
据美国市场观察网站2月7日报道，人民币兑美元汇率通常窄幅波动。在经济增长常常依赖出口或大宗商品的背景下，很多新兴市场政府密切关注本国货币，以求汇率稳定。
但最近，美元疲软、全球经济增长加速以及大宗商品价格上涨推高了人民币汇率。根据金融数据软件公司的数据，人民币兑美元汇率仅1月份就上涨了3.4％，这是自1980年4月以来最大的月度涨幅。
报道称，随着中国进一步向全球市场开放，人民币今年已经升值近4％。
国家外汇管理局2月7日的报告显示，中国外汇储备1月份增加了215亿美元（1美元约合6.32元人民币）。但蒙特利尔银行的欧洲外汇策略负责人斯蒂芬·加洛说，经过币值调整后，即考虑到美元的疲软后，中国的外汇储备实际上只增加了110亿美元，略低于最近120亿美元的平均水平。
报道称，根据金融数据软件公司的数据，人民币兑欧元仅2月7日就上涨了1.1％，今年迄今为止已经上涨1.6％。
加洛说：“我们认为，中国不可能通过实施任何会引发人民币大规模外流的政策来让这些流入的资本回流。事实上，如果资本流入足以为人民币提供支持，中国可以放松对大额贸易顺差的关注。”
报道称，这也可能受到美国政府欢迎，美国政府对世界各地美国贸易伙伴的巨大贸易顺差表示了谴责，称这从贸易角度来说对美国不利。
报道称，允许人民币更自由地交易，这还可以帮助人民币进一步吸引外国投资，包括让人民币成为令储备货币多元化的一种方式。上个月，法兰西银行证实其将人民币加入了外汇储备，德国透露它也有这种打算。
加拿大丰业银行的亚洲新兴市场外汇策略师高奇说：“中国将允许市场在设定人民币汇率方面发挥更大的作用，并始终（令其）基本稳定在合理和均衡的水平。”
加洛说，目前，“中国不会成为美元进一步走弱的障碍”。
以汉斯·雷德克为首的摩根士丹利分析师认为，近期人民币升值，大宗商品价格上涨，日本工资涨幅加大，依赖大宗商品国家的货币相对强劲，这一切表明，现在或许是更多投资于新兴市场的时候了。
分析师写道：“全球经济转强和通货膨胀率上升会降低全球流动性，这表明波动将达到一个新的高点，从而令股市面临不利因素。”这些不利因素以及有利的全球经济增长基本面可能会将投资者推向包括中国在内的新兴市场。
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