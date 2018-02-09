日本汉字有多热？日媒：1年造字8000个

日媒称，上面一个“休”字、下面一个“父”字，便是“柏青哥（パチンコ）”，因为这是爸爸们周末最典型的娱乐方式之一；“△”中加一个“米”字，便是“饭团（おにぎり）”——这些都不是正式的汉字，而是由个人创造的“自创汉字”。如今，对汉字感兴趣的日本人越来越多，很多人创造“自创汉字”、还在公司内选出“今年的汉字”等，汉字在日本人气高涨。
据《日本经济新闻》网站2月8日报道，汉字在约1700年前从中国传入日本，日语的汉字经历了特有的“国字”阶段，例如“峠（意为山顶）”，如今又向个人创造的“私字”发展。2016年6月，在京都市中心的一角，日本首个以汉字为主题的博物馆——日本汉字能力检定协会运营的“汉字博物馆”向来访者募集自创汉字，开馆约1年的时间内共募集到了8000个汉字。
汉字博物馆以重视汉字的体验为理念，例如让来访者在白色的墙壁前用身体再现汉字、使用触摸屏组合汉字等等，都是为了让来访者能够亲身感受“汉字”。此外，使用图章将自己的名字变成“万叶假名”的项目也很有人气——万叶假名指的是与汉字的意思无关，只利用发音来表现日语音节的一种用法，按下印有“あ”和“い”等平假名的图章，机器就会打印出名字所对应的万叶假名。
东京的公务员目黑武彦（34岁）在体验后笑着说：“我的名字（武彦，takehiko）变成了‘他家卑许’，意思是在他人的家里做卑鄙的事情也能得到允许，让我有了勇气”。
截至目前，进馆人数达到约17万人，外国人也在增加。高中时学过日语的24岁澳大利亚人史蒂芬用日语和英语夹杂着表示，“我因为对汉字感兴趣才来的日本，Very nice”。史蒂芬站在一个写着很多“鱼”字的巨大茶杯之中，就像经常在寿司店内见到的一样。
报道称，在中国，很久以前人们使用木棍在沙子上写字，据说这是写字的起源。如今，随着智能手机的普及，汉字转换更加容易，在网上发表意见时意识到汉字微妙感觉的机会也在增多，在这种情况下，主动手写汉字的热潮也在重新升温。
报道称，外国游客的汉字T恤上也不是只有“侍”了，随着访日游客的不断增多，“萌”、“假病”、“变态”、“秋刀鱼”等越来越多的汉字被印在了T恤上，但最近的畅销商品基本都是优雅和精良的设计。
“京都手工业中心”主要出售日本的土特产和工艺品，巴黎来的多丽丝（28岁）拿起一件印有白色“一番”字样的黑色T恤，试穿后非常合体。这个词的意思也不奇怪，多丽丝满意地说：“平时也可以穿”。
“最近来日本旅游的欧洲人有所增加，简单的汉字T恤的销量也随之增加”，该店运营公司Amita销售部长丸野博之解释道。
日本IT新创企业Brainlab每年都选定一个指引发展方向的汉字，1月12日，该公司社长天野孝则（38岁）在员工面前用笔蘸上墨，书写了“实”这个字，之后员工发出了“了不起”的惊讶之声。天野表示，此次的“实”意思是“希望今年通过强化招聘活动等提升公司实力，成为硕果累累的一年”。
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