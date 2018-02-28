北极出现史上最高温2℃ 比往年高30度震惊科学家

外媒称，北极在3月20日之前并无阳光照射，因此通常情况下，此时北极应接近其一年中最冷的时刻。然而上周末，北极出现了史上最高温，达到摄氏2度，这一现象让科学家感到震惊。分析认为，北极暖至冰点以上，可能是由于风暴为格陵兰海输送强暖流所致。
据《华盛顿邮报》报道，根据美国全球预测系统模型监测，北极温度2月25日达到2摄氏度（35华氏度）。尽管没有进行实地测量，但加利福利亚大学尔湾分校气候学家扎克·拉贝（Zack Labe）确认，多项独立分析均显示，北极温度“非常接近零点”，比正常气温高出30摄氏度以上。
据报道，拉贝表示，暖流直接穿过北极中心，北纬80度以北整个地区2月平均气温升至历史记录最高点，平均气温高于往年20摄氏度以上。拉贝表示，根据丹麦气象研究所自1958年以来的数据，没有其他暖流可与此次相比，“我被暖流入侵的广度震惊了。”
报道称，研究显示，如此极端的暖流入侵现象过去在北极地区很罕见，如此却正在变得频繁。去年7月的一份研究报告显示，自1980年以来，此类现象变得越来越频繁，持续时间不断变长，强度也在增加。挪威极地研究所罗伯特·格拉汉姆（Robert Graham）表示，这在过去并不常见，“从1980年至2010年，共有4年发生此类现象。而现在，在过去5年中就有4年发生了此类现象。”
他说，暖流现象与北极冬季海冰减少有关，并强调今年1月北极冰层厚度为有记录以来最低值，“由于海冰正在融化变薄，对冬季风暴的抵抗力越来越弱。冰层变薄后漂流更快，并变成小型碎片。从南边吹来的强风可将冰层向北推至北极中心，接触开放水域，并将热量从海洋释放到大气层。”
据报道，近日来，科学家惊讶的在格陵兰岛北部发现开放水域，而这一地区通常应有古老厚重的冰层覆盖。科罗拉多大学冰层专家迈克·马克菲林（Mike MacFerrin）表示，这一现象比北极温度升高更令人忧心。此外，水温的变化也对空气温度产生了影响。在格陵兰岛北部、北极点以南400公里处，莫里斯杰沙角气象站今年已监测到零上温度长达61小时，并一度高达6.1摄氏度（43华氏度）。
报道称，研究者表示，多种因素导致近期北极变暖现象。多伦多大学大气物理学家肯特·摩尔（Kent Moore）表示，其一，近期风暴多从格陵兰海袭向北极，直接从低纬度带来热量，格陵兰海水温也高于往年。他说，“格陵兰海变暖显然对北极变暖现象起到加强作用。我对变暖程度感到震惊，但不确定其原因。”
摩尔认为，北极温度上升或许还与几个星期前平流层突然变暖有关。而平流层为什么会突然变暖，目前我们还知之甚少。平流层的变化可以导致冷暖气团的重新配置，不仅与北极变暖有关，也与近期横扫欧洲的严寒现象有关。
科学家认为，近年来北极变暖现象显示，这正在成为冬季北极气候的常态，相关研究需要更多数据支持。此外，今年冬天极端天气频发，气象学家一致认为这是一个“疯狂的冬天”。
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