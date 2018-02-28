朴槿惠遭检方求刑30年 韩民众不满：判得太轻

当地时间27日，韩国检察部门提请判处前总统朴槿惠30年有期徒刑，消息一出，韩国网民展开了激烈讨论。不少韩国民众认为刑罚太轻，应该对她判终身监禁。但同日也有不少朴槿惠“铁粉”在法庭外，呼吁立即释放这位“无辜”的前总统。
朴槿惠反对者：对她太宽宏大量
据“香港东网”报道，朴槿惠或将被判30年的虽然目前只是检方求刑建议，仍未确实，有网民预计朴槿惠余生将在监狱中度过。还有网民认为，朴槿惠应“被判处无期徒刑，才能平息众怒，30年的刑期对她太宽宏大量”。甚至有极端的网民认为应该判朴槿惠死刑。
朴槿惠支持者：求刑太重，有失公允
此外，也有人为朴槿惠抱不平的网民认为，她虽然纵容亲信崔顺实干政，令国家或多或少出现一些问题，但她没有采用武力镇压平民，也没有导致韩国出现国家危机，因此部分网民批判检方对朴槿惠寻求较重判刑是不公平的。还有网民指出，虽然不喜欢朴槿惠等人，但认为此次检方的求刑太重，有失公允，认为求刑时不应被感情盖过法律和原则。
27日，数百名朴槿惠的支持者走上首尔街头，高举韩国国旗及朴槿惠的照片声援，敦促当局放人。有自由韩国党的人士称“检方的求刑比死刑还严酷”。
法庭：案情复杂 争议多
据韩联社报道，韩国前总统朴槿惠主要涉嫌与闺蜜崔顺实共谋向各大企业索贿774亿韩元（约合人民币4.5亿元），涉及亲信干政的罪名指控共计18宗，其中15宗已在崔顺实、幕僚长金淇春等共犯受审时被认定共谋罪名成立。
韩国检方27日请求法庭判处朴槿惠30年有期徒刑，并处以1185亿韩元（约合人民币6.96亿元）的罚款。而鉴于朴槿惠闺蜜崔顺实因“干政门”相关案件一审被判20年重刑，多数舆论认为朴槿惠将面临更重的刑罚。法庭定于4月6日下午2点10分开庭公开审判朴槿惠。法庭表示，本案指控内容极其庞杂，证据关系各异多样，辩护争议较多，因此在宣判前留出充分的时间。
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