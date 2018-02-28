日本一小学女生“上课被脱内衣裤” 索赔32万遭拒

据日本《读卖新闻》2月26日报道，日本福冈县粕屋郡内町立小学一高年级女生在课上受到同班学生欺凌，被强行脱下内衣，其监护人在福冈地方法院对街道及施暴女生的父母提起诉讼，要求赔偿损失费550万日元（约合人民币32万元）。
原告称，女儿因此事遭受打击被诊断为适应障碍症，现在已经不上学了。而被告方认为，“只是恶作剧过火了”要求驳回请求。
原告于2017年12月20日提起诉讼，诉状中描述，去年2月16日下午3点过后，因为同学们在课堂吵闹，班主任让她们“到走廊去”，于是原告女生与4名被告女生去走廊罚站。随后，她们在走廊发生打闹，原告女生倒在地上被抓住双手双脚，她们想脱掉她的裤子。原告女生反抗无果，最终裤子和内裤被脱到脚踝，上衣也被脱了。当时隔壁班的老师出来制止了她们。
原告女生表示，“我从1年多前开始受到欺凌，她们会把我的一只鞋藏到校门口，有时还会被数名学生摁住强行脱掉我的裤子。她们还在我身后涂绘画手工课的油漆，头发和校服上被乱涂油漆是家常便饭”。
从去年2月发生该案件后，原告女生就暂时休息了一段时间，升班后又重新上学，但是她说“被那些孩子盯上了”，从8月开始又不去上学了。
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