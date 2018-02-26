中国严查双重国籍灰色地带 港媒：有助于反腐

港媒称，就在春节假期前，中国驻英国大使馆在其网站上贴出“特别提醒”，警告人们中国不承认双重国籍。
据香港《南华早报》网站2月24日报道，这条信息很简短，但身处美国东南部的一名男士看到后却感到担忧。
该通知称：“对违反上述规定，非法获取中国护照的申请人，中国驻英使领馆将对有关证件进行注销或宣布作废处理，有关人员将被拒签或拒绝入境。”
瑞安是一名30来岁的牙医，一名仍然持有中国护照的美国公民。看到消息后，他预感自己的生活将要崩溃。
瑞安出生在中国，仍常常回中国看望家人，但他说，他担心回国后自己的中国国籍会被剥夺。
他说：“我的中国护照会在未来两年内到期，现在我真的不知道该如何处理我父母的财产。我曾希望有朝一日能把孩子送进一所中国公立学校。”
报道称，有不少中国人因教育、职业、家庭等原因离开出生国，在未放弃中国国籍的情况下成为他国护照持有者。出于各种原因，他们继续持有中国身份证、更新中国护照——为了较容易地在中国买卖房产，为了能够把孩子送进中国学校以及利用中国的医疗体系。
但现在中国正在打击双重国籍公民，分析人士说，促使政府采取这一措施的一个原因是，追踪腐败官员的不义之财。
报道称，任何成为另一个国家公民的中国人都必须放弃其中国护照，在申请入境中国的签证时将护照上交。
上交护照后，他们放弃了中国国籍，而这是获得各种中国政府福利的关键，包括养老金、入学资格和医疗等。
拥有中国国籍还能简化在中国投资、继承和获得财产所有权的程序。
报道表示，中央政府近年来加紧打击双重护照持有者。
新加坡拉惹勒南国际研究院的李明江说，北京打击双重护照持有者有几个原因。
李明江说：“第二国籍给腐败官员提供了保护，使中国较难开展反腐运动。”
他说，另一个原因可能是，这有助于确保面向在华投资的其他国家华裔公民的奖励提供给有资格人士。
他说：“近年来，北京一直向原籍为中国但并非中国公民的人士提供优惠政策。了解谁已经成为‘外国人’是实施这些政策的第一步。”
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