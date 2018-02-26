俄打造速度最快武直：积极向中东和亚洲买家推销

香港亚洲时报在线2月23日发表题为《俄罗斯正在建造世界上速度最快的武装直升机》的报道称，俄罗斯最大的旋翼飞机制造商俄罗斯直升机公司的母公司俄罗斯技术公司首席执行官谢尔盖·切梅佐夫称，俄罗斯直升机公司目前正在开发的新型高速武装直升机的原型机，将于明年首次亮相。
“明年，我们将继续进行实验性设计工作。我们已经发展了相当大的潜力。实验直升机的首次飞行测试可能会在2019年期间或年底进行。”切梅佐夫22日告诉俄罗斯塔斯社。
据美国《国际财经日报》报道，如果实验型直升机的速度达到俄罗斯技术公司所说的400公里/小时，它将成为全球速度最快的直升机。美国的“支奴干”是目前最快的军用直升机，速度为315公里/小时。
另据美国《华尔街日报》22日报道，俄罗斯直升机公司为了减轻对国内订单的依赖，正在努力争取中东和亚洲买家。
俄罗斯直接投资基金负责人基里尔·德米特里耶夫表示：“我们认为，俄罗斯直升机公司在阿拉伯国家和印度的销售增长具有重大意义。该飞机制造商正在参与竞争，希望与印度签订一个10亿美元的大单，从而把印度增加到包括中国、泰国和埃及在内的客户名单上。”
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