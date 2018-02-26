巴菲特公司因美税改法案受益 季度年度净利润均创纪录

外媒称，在特朗普总统大幅削减企业所得税税率倡议的推动下，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司2月24日公布创纪录的季度和年度净利润。
据路透社纽约2月24日报道，该公司四季度净利润同比增加4倍左右，从上年同期的62.9亿美元增至325.5亿美元，即A类股每股收益从上年同期的3823美元增至19790美元。
这家总部设在内布拉斯加州奥马哈的企业集团的季度营业利润减少24%，从43.8亿美元降至33.4亿美元。
伯克希尔-哈撒韦公司将291.1亿美元的净利润归功于特朗普去年12月签署的法案，把企业所得税税率从35%降至21%。美国许多企业的业绩报告受到这项法案的影响。
伯克希尔-哈撒韦公司股东比尔·斯米德说：“巴菲特很快就表示，他认为税收政策的变化将有益于伯克希尔-哈撒韦，且总体上是积极的。有点儿讽刺的是，巴菲特支持的候选人对此不会有任何兴趣。”巴菲特在2016年的总统大选中支持民主党候选人希拉里·克林顿。
该公司A类股每股账面价值也受益于减税，四季度上涨13%，达到21.175万美元。账面价值反映的是资产减去负债，巴菲特认为它是衡量该公司内在价值的一个良好标准。
这家公司2017年全年的净利润增加87%，达到449.4亿美元。但受保险业务出现罕见损失的打击，营业利润减少18%，降至144.6亿美元。
2月23日伯克希尔-哈撒韦公司A类股收盘价为304020.01美元，B类股收盘价为202.76美元。两者今年迄今都实现了略高于2%的涨幅，但比1月29日创下的历史新高低近7%。
另据美联社美国奥马哈2月24日报道，投资者沃伦·巴菲特说，华尔街对并购协议的渴望促使各公司首席执行官（CEO）表现得像性欲过剩的青年人，花过多资金进行并购，因此伯克希尔-哈撒韦公司很难找到价格合适的协议。
巴菲特2月24日发表了一年一度的致股东信，信中既有投资建议，也有伯克希尔-哈撒韦公司的业务细节。他将公司最近的并购荒归咎于各公司野心勃勃的CEO不惜通过借贷达成代价高昂的协议。
巴菲特写道：“我们会坚持简单的原则：其他人的做法越不慎重，我们就会越慎重。”
业内分析师吉姆·沙纳汉说，他希望巴菲特在信中用更多篇幅就提拔及提名两名候选人最终取代他成为该公司CEO作出解释。巴菲特只在致股东信最后两段简短提到了此举。
不过，巴菲特给出了一些明智的投资建议。巴菲特力荐的标准普尔500指数基金平均年收益率为8.5%，轻松超过了对冲基金。
巴菲特说，不论市场涨跌坚持定期投资非常重要，但需要留意可能侵蚀回报的投资手续费。
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