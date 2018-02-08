日媒认为股市暴跌不致影响美经济增长

日媒称，在世界金融市场，股市下跌引发了连锁反应，人们对未来的不安情绪高涨。在此背景下，震源地美国的经济专家中有很多人抱乐观态度，认为美国的消费和就业情况稳步改善，经济遭到严重打击的可能性很小。这是因为，股价下跌幅度还没有达到影响经济增长轨道的水平。
日本《富士产经商报》2月7日报道，据经济学家分析，这次股市大跌会给经济增长造成何种影响，取决于今后美国股市是否继续下跌，即去年标准普尔500指数上涨19%的强劲势头能否延续下去。
美国经济决策公司经济学家艾伦·赛奈分析称：“这是股市情况而不是经济情况，美国与世界经济基础条件看起来极佳。股市跑赢了美国和世界经济状态，在今年年初被高估了。”
穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪指出：“真正会对经济增长造成威胁的是，股市下跌20%至25%、行情疲软。如果那样的话，调整的将不只是股市。”
野村证券首席美国经济学家刘易斯·亚历山大表达了谨慎看法。他说：“财富的增加有利于消费者信心增强，这是消费坚挺的原因之一。如果股市持续下跌，则可能带来负面影响。”
美国詹尼-蒙哥马利-斯科特公司的首席固定收入策略师盖伊·勒巴表示：“如果股市连续数周出现抛售局面，下跌幅度超过10%，则消费者情绪多少会恶化，但现在还没到这个程度。”
报道称，经济指标几乎没有出现景气恶化的征兆。2017年4季度美国国内生产总值的年化环比增长率为2.6%，个人消费增幅也创下一年来的新高。据美国劳工部统计，1月新增就业人数超出预期，平均时薪增幅是2009年以来的最大值。美国供应管理学会发表的1月美国制造业信心指数也很坚挺。
彭博信息研究公司经济学家迈克尔·麦克多诺表示：“消费者信心与股市有很高的相关性，但如果只是一时出现抛售现象，则应该不会有影响。不过，金融紧缩是事实，如果财政状况急剧恶化，则可能阻碍企业的扩张计划。”
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