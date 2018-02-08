中国取代美国成为世界新能源汽车实验室

外媒称，设有15万个充电站的中国已经取代美国成为世界电动汽车实验室。
据西班牙《公众》日报网站2月6日报道，柴油、汽油、混合动力、电动……经过多年的发展，汽车产业的未来发展趋势仍徘徊在十字路口。大众柴油门丑闻之后，虽然欧洲汽车产业鲜有变革，但世界汽车产业还是采取了行动。日本汽车制造商丰田公司说干就干，2017年在全球销售电动汽车152万辆，提前完成了2020年的目标。电动汽车包括混合动力汽车、插电式混合动力汽车、蓄电池汽车和燃料电池汽车。
丰田公司宣布，至2025年所有丰田和雷克萨斯车型将成为纯电动模式或者提供电气化选项。在迄今为止销售了总共1145万辆电动汽车之后，丰田公司定下至2030年将电动车的年产量提高至550万辆的目标。“在短短20多年内，我们看到了新电动汽车的年销量如何从一个国家不到500辆增加到150万多辆，而且销售范围扩大到90多个国家和地区”，丰田集团执行副总裁寺师茂树指出说。
报道称，使用电池驱动的电动汽车改善交通的趋势愈加强劲，部分原因在于大城市污染加剧和应对气候变化。艾菲诗软件公司汽车部主任斯特凡·伊辛指出，4年后，全球每4辆新车中就有一辆是电动汽车。设有15万个充电站的中国已经取代美国成为世界电动汽车实验室。但电动汽车的发展仍然面临两大主要障碍：一是缺乏标准化的充电站，二是电池容量。在优良电池研发方面，中国正在投入巨大资源，但是何为最佳选择尚不明确。
在世界其他地区，缺乏明确的政府政策遏制了电动汽车的发展趋势，由此丰田公司自然而然选择中国作为起点，以方便日后进入其他市场。新近加入电动汽车行业的大众公司也选择中国开始发力，并于近日宣布计划在2025年在全世界销售100万辆电动汽车，占其全球汽车销售总量的20%至25%。
报道称，欧洲制造商在电动汽车生产方面的相对落后似乎对其未来发展有些危险，因为根据麦肯锡咨询公司的一项调查，中国或将成为电动汽车产业的主角，中国产电动汽车销量将不断增长。“中国电动汽车产量增长比率从2016年的18%增加到2017年的23%，说明随着消费者对中国产电动汽车质量的承认，中国产电动汽车在市场上的份额将逐渐扩大”。
报道认为，不会产生污染的汽车并不意味着它的碳足迹远远低于燃料驱动汽车。如果使用的电不是来自可再生能源，那么它在减少碳排放阻止气候变化方面的贡献就很少。当前的挑战在于如何实现可再生能源与电动汽车的结合。
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