女子被瘾君子丈夫逼吃大便 预谋报复杀人未遂

家住湖南省邵阳市大祥区某乡镇的80后蔡某某因忍受不了丈夫的长期家暴，预谋与其丈夫同归于尽触犯法律。近日，邵阳市大祥区人民法院一审以故意杀人罪判处蔡某某有期徒刑三年，缓刑五年。
蔡某某的丈夫张某自2014年始染上毒品后，养成了白天睡觉，整天不做事的坏习惯，且猜疑心重，经常殴打蔡某某，甚至殴打前来劝说的父母。2016年11月22日，蔡某某的丈夫张某再次无理取闹，并逼蔡某某吃大便，看到蔡某某嘴角涂有大便后还不满意，又逼迫蔡某某当着其面吃给他看。蔡某某忍无可忍，心想与其丈夫张某一起死了算了，遂将前一天买回家的农药除草剂倒进其丈夫张某每天必喝的酒桶内。张某当天准备喝酒时，发现酒的颜色不对便质问蔡某某，蔡某某如实告知后又遭到张某的一顿毒打。蔡某某的公公得知其儿子又在打其儿媳后报警。因蔡某某的公公、婆婆年事已高，还有两个年幼的儿子需要照看，蔡某某在其公公、婆婆的担保下，当日被监视居住。蔡某某的丈夫张某被带至邵阳市戒毒所强制戒毒。
法院审理后认为，蔡某某因无法忍受其丈夫张某的家庭暴力，在其丈夫张某每天必喝的酒桶中投入农药除草剂，预谋故意杀害其丈夫张某，其行为已构成故意杀人罪。蔡某某已着手实施犯罪，但因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。庭审中，蔡某某认罪态度好，可酌情从轻处罚。邵阳市大祥区司法局经社区调查后向法院建议对被告人蔡某某适用社区矫正。据此，综合蔡某某犯罪行为的性质、情节及后果，并考虑到本案的起因、被害方的过错及被告人的认罪态度、悔罪表现、家庭现状等，法院遂作出对蔡某某适用缓刑而予以社区矫正的判决。
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