日漫画侮辱成吉思汗 蒙古国人指亵渎神再要求道歉

日本小学馆出版漫画杂志因刊载侮辱成吉思汗的漫画，遭到蒙古国抗议。据《日刊体育》报道，2月26日，约90名蒙古国人在位于东京的小学馆门前抗议，再次要求日方道歉。关于此事件，蒙古国驻日大使馆23日曾向日本外务省提出抗议，小学馆已作出道歉，不过该事件并未停息。
据报道，日本小学馆出版的3月份最新一期儿童漫画杂志在介绍成吉思汗时，在其画像额头上画了一个“类似男性生殖器”的图标。这一“恶搞”漫画遭到蒙古国强烈不满。蒙古国驻日大使馆23日在其官方社交媒体账号上指责该插图“蔑视蒙古历史文化及蒙日友好关系”，并向日本政府提出抗议。随后，小学馆在其网站上发布声明表示，“我们对做出对不起所有尊敬成吉思汗的人们的行为，表示深深的道歉”。
26日，约90名蒙古国人就“侮辱”一事进行抗议游行，参加者情绪激动，要求“回收该杂志”。他们认为“日本杂志侮辱了自己的‘神’”，并强调“成吉思汗是作为民族精神支柱的一种信仰，决不允许亵渎”。“在日蒙古国人抗议委员会”当天还向小学馆发邮件，要求其回收杂志的同时刊登公开道歉信。据报道，日本纪伊国屋书店等25日起已停止销售该杂志的3月刊。
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