马蓉不认同法院对王宝强离婚案判决 将会提起上诉

马蓉微博全文：





虽然我不认同北京市朝阳区人民法院对我和王宝强离婚案及名誉权案的当庭判决结果，但我仍相信法律的严肃与公正。在收到书面判决后，我将会依法提起上诉





2016年10月18日，王宝强参加了庭前会议，此后一年半一直没有正式开庭的通知。2017年12月有新闻爆出“王宝强离婚案将在年内宣判”，而我方一直未收到任何消息。2018年2月11日的第一次正常庭审，王宝强取消路演行程出现在法院。庭审尚在进行中，部分网络媒体直播的新闻链接中已明确写道“王宝强马蓉离婚案今日将判决”，下午就当庭宣判了。我不知道该如何表达这种现象，但我真的希望这一切仅仅是巧合。





自2016年8月王宝强发声明以来，各种假捉奸、假聊天记录以及造谣我私刻公章、转移财产、孩子并非婚生、父母离婚再婚等数量庞大的虚假新闻充斥整个网络，我本人及家人的全部信息被各种人肉搜索，已无任何隐私可言。为了孩子和我的家人，这些我都忍受了。我没有能量去影响任何人或任何事，但我依旧会相信法律的公正，我也一定会通过法律维护自己的合法权益。