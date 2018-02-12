中企在美国AI年会“大肆抢人” 瞄准中国留学生

日媒称，中国互联网巨头对人工智能（AI）开发人才的争夺战正在日趋激化。在美国新奥尔良举行的美国人工智能协会（AAAI）年会上，阿里巴巴集团和腾讯控股等中国企业瞄准在美国留学的中国学生，展开了激烈的宣传大战。虽然这是在美国举办的年会，但到处都能听到中文。
据《日本经济新闻》网站2月11日报道，“请来参加聚会”、“待遇非常不错”。在有34家公司和团体聚集的会场入口黄金地段，中文成了通用语言。阿里巴巴和腾讯为了吸引人才展开了激烈竞争，这里充满了异样的热烈气氛。来到这里的与会者很多都是中国学生，由母语是中文的工作人员接待。巨大的会场被中国企业占据了近一半的展区。
报道称，2018年美国人工智能协会年会的提交论文超过3800篇，创出历史新高。起拉动作用的是来自中国的论文，比上年增加了57%。中美以几乎相同的数量排在前列。同时，在允许展示海报的研究项目中，约60%有中国研究者参与。项目海报的展示会场由中国百度提供赞助。
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报道称，人工智能热潮从2013年前后出现，美国人工智能协会年会的与会者呈增加态势。2018年比上年增加了24%，达到2300人，刷新了历史纪录。与会人数在最近5年里增加至约3倍。由于AI技术人才不足，近年来同学会也变为各企业的招聘战场。
2月5日，大会举行了就职说明会。1/3与会企业来自亚洲，滴滴出行和京东等中国互联网巨头一致采取了行动。问起那些被企业邀请的学生们，听说并非是在美国工作。面向美国市场的实际业务还很少。此外，由于美国公司的人数有限，新员工基本将在中国工作。
报道称，美国特朗普政府收紧了专业技术人才的工作签证。在人工智能研究领域领先的美国得到锻炼之后，这些人才回到中国可以进一步提升技术实力。
在会场，日本企业也显示出相应的存在感。在腾讯旁边扎营的索尼重视的并非招聘，而是技术演示，以普及AI研发的开放源代码。此外，在更里面一些的主会场，日产汽车也在亚马逊的旁边设置了展区，吸引了一定的与会者。
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