韩政府曾鼓励卖淫满足美军 称出卖身体是“爱国”

韩国首次承认对美军基地旁居民点卖淫负有责任。
韩国政府多次要求日本就慰安妇问题道歉，但其日前被证实曾积极动员韩国女性为美军基地服务，并称出卖身体是“真正的爱国主义”。
据俄罗斯卫星通讯社2月13日报道，韩国法院首次承认了韩国政府在美军基地附近卖淫链条形成中起到的作用：韩国曾管控美军基地旁的居民点，鼓励卖淫行为，还解释称这是加强军事联盟和保障外汇收入所必需的政策。
报道称，首尔高等法院（Seoul High Court）上周判决向起诉韩国政府的117名“慰安妇”支付赔偿。74名受害者将每人获得700万韩元，另外43人每人将获得300万韩元。
法院决定称：“根据韩国卫生部官方文件，韩国曾积极动员住在基地旁的‘慰安妇’向外国军人提供‘礼貌的服务’，实际上是从事卖淫，供外国军人享乐。基地周围居民点受到管控，旨在鼓动‘慰安妇’‘提高外国士兵士气’、支持保障国家安全必需的军事联盟，并满足增加外汇收入等经济目的。”
此外，韩国曾积极鼓励和合理化卖淫行为、发展必要的基础设施并进行“爱国主义教育”，让女孩们相信，为外汇出卖身体是真正的爱国主义。
这是韩国首次承认对美军基地旁居民点卖淫负有责任。
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