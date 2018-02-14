印度国防部通过大举采购武器计划 含75.6万支枪

据《印度时报》2月13日报道，在印控克什米尔一处军营遭到袭击后，印度国防部13日初步批准了几项采购提案，包括购入74万支新型突击步枪和1.65万架轻机枪。这些武器总价值约1594亿卢比（约合人民币157.5亿元）用于加强步兵火力。
据报道，按照印度国防采购委员会的一般采购流程，整个采购过程大约需要持续几年时间。但该委员会此次通过了“快通道采购”计划，可确保从全球市场购入1.65万架轻机枪的的计划能在一年内完成。
报道还称，尽管印度陆军、空军和海军一共需要43732架新型轻机枪，但初步采购的1.65万架将优先用于满足部署在印巴和印中边界的士兵需求。
此外，国防采购委员会13日还通过另一项采购计划，即为陆军和空军从全球市场购入5719架狙击步枪，约计需花费98亿卢比。据官员透露，尽管这些高精度的武器将在世界市场购入，而其需要的弹药则主要在印度本土生产。
印度国防采购委员会上月也通过一项从全球市场购入7.24万架新一代突击步枪和9.3895万支近距离战斗卡宾枪的计划，总价值达到354.7亿卢比。
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