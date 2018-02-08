马来西亚配合华人新年 4条大道将提供过路费折扣

据马来西亚《东方日报》报道，配合华人新年，马来西亚环城大道公司（LITRAK）宣布旗下4条大道，将提供过路费折扣，个别提供折扣60仙、30仙及20仙的优惠，估计有超过65万名驾驶人士受惠。
其中，精明隧道（SMART）率先将于2月10日（周六）清晨6时至11日（周日）清晨6时，提供30仙过路费折扣。据了解，此举是方便出来办年货的民众，可以率先享有过路费折扣。
此外，于2月16日（正月初一）凌晨12时1分到晚上11时59分，白蒲大道（LDP）将给予驾驶人士高达60仙的折扣优惠；吉隆坡西部疏散大道（SPRIN）及莎阿南大道（LSA），则将提供20仙的过路折扣优惠，后者仅限一级车辆。
环城大道公司首席执行员沙扎里表示，通过这项华人新年的大道过路费折扣优惠，料达653500人受惠，而公司津贴数额达到252150令吉。
他说，该公司每年配合5个节庆，都有提供过路费折扣优惠。
他并指，自2010年至2017年，4大道提供的过路费折扣津贴共计15345000令吉。
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