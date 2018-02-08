三星电子赠送4000部冬奥手机 伊朗朝鲜选手没份

2018平昌冬奥会组委会有关人士7日称，将不会向22名朝鲜和4名伊朗运动员赠送三星奥运版手机。
据韩联社7日报道，平昌冬奥会官方合作伙伴三星电子此前表示，将向参加本届冬奥的体育代表团和国际奥委会（IOC）工作人员赠送4000部奥运版Galaxy Note 8手机。该款奥运版手机只赠送不对外出售，外形上采用亮白配色和象征奥运的金五环设计，软件上则会提供平昌冬奥主题的专属壁纸和奥运信息应用程序。
目前，韩国和其他国家运动员已领到组委会分发的手机。但这其中并不包括朝鲜运动员和伊朗运动员，原因是组委会认为，向朝鲜代表团提供奥运版手机可能会违反联合国安理会制裁决议中禁止向朝鲜提供可能用于军事、交易等双重用途的电子产品或奢侈品的规定，而伊朗也在面临制裁。
此前，韩联社、纽西斯通讯社等多家韩媒曾援引日本《读卖新闻》报道称，国际奥委会曾决定向参加本届冬奥会的朝鲜运动员发放手机，但他们离开韩国前必须归还。报道指出，国际奥委会此举也是考虑到赠送行为有可能违反联合国安理会制裁决议。
据了解，这不是三星电子首次向运动员赠送手机。韩国《亚细亚经济》此前报道称，2016年里约奥运会时，三星电子也曾向全体运动员赠送12000余部定制手机，以提升三星电子的品牌价值。但在闭幕式上，没有一名朝鲜运动员拿着该手机，一度引发争论。有媒体援引选手村相关人士的话称，朝鲜奥委会当时并未将手机转交给参赛的朝鲜运动员。
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