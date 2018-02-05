美媒：中国超级富翁占全球总人数一成 其中94%是白手起家

据美国全国广播公司财经频道（CNBC）2月21日报道，“中国超级富翁的人数正在上升。”目前全球共有近2400名资产超过10亿美元（约合63.4亿元人民币）的超级富翁，其中10%来自中国。更加值得注意的是，“10亿美元俱乐部”里的中国成员有高达94%是白手起家。
上述数据来自全球财富咨询机构Wealth-X发布的最新报告。报道称，过去5到10年间，中国的科技、消费者零售和房地产行业快速发展，在这一社会经济背景之下，中国的企业家赚取个人财富变得相对容易，中国白手起家的超级富翁人数也因此出现大幅度增长。
根据这份最新报告，中国有249名资产超过10亿美元的超级富翁，其中仅有2%是依靠家族继承获取个人财富，另有4%是凭借家族继承和个人奋斗跻身“10亿美元俱乐部”，其余人员则完全是靠个人努力成为超级富翁。
在全球范围内，则呈现出一幅与中国截然不同的图景。总体而言，全球近2400名超级富翁中约55%是白手起家，13%依靠家族继承获得不菲的身家，32%凭借家族继承和个人奋斗成为超级富翁。
除此之外，中国的超级富翁相对较为年轻，约有1/3不到50岁，而在全球范围内这一比值是14%。中国超级富翁的平均年龄为53岁，比全球超级富翁的平均年龄小11岁。
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