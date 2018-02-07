台湾花莲发生6.5级地震 2死219伤173人失联

据台湾“中央社”消息，台湾花莲县昨晚11时50分发生6.0级地震，花莲市区震度达7级，有4栋建筑物倒塌或倾斜，目前已造成2死219伤。台军部队与岛内各县市伸出援手，积极抢救。另据台湾中时电子报报道，地震造成173人失联。
根据台湾“消防署”最新统计，4栋倒塌或倾斜的大楼分别是统帅饭店、“国盛”六街2号、“国盛”六街41号以及商校街2号阿官火锅所在的云门翠堤大楼。
统帅饭店原有3人受困，但在地下一楼的工务部门人员陈明辉在通过电话与搜救人员联系后，受困约4小时后被救出。
陈明辉毫发无伤，面对记者时露出笑容。他说，地震发生时，他正准备下班打卡。
地面上有11楼的统帅饭店在一阵摇晃之后往下塌陷，3楼成了一楼。一楼大厅有两名值班员工失联，但陈明辉幸运许多，在B1未塌陷的空间内利用手机报警，等待救援。
除了统帅饭店有2人受困，花莲县消防局指出，往前倾倒的云门翠堤大楼有20多人受困在低楼层，花莲县长傅昆萁希望通过台军支持大型机具，协助抢救。
除了4栋建筑物倾倒之外，七星潭大桥因桥面与桥墩受损封闭，台11线通往海岸公路的花莲大桥则戒护通行。
两名死者分别是统帅饭店的一名60岁女性，以及从民宅自行送医的66岁男性。伤者分别送门诺、慈济等医院就治。
苏花公路原本多处落石，和中至崇德段一度中断，但抢修后已经全线抢通，但中横公路太鲁阁至大禹岭余震不断，多处落石，目前实施道路封闭，预计今天中午12时抢通；台湾“公路总局”呼吁用路民众，地震过后应随时注意路况信息，且山区道路易发生坍方落石，宜避免行驶山区道路。
各县市的搜救队纷纷投入救灾，宜兰县出动12人、台南市有23人，另外新北、台北、高雄市、彰化县等也派出搜救队，甚至还带着搜救犬一同救灾。
台湾防务部门在花莲市开设前进指挥所，近400名官兵投入救灾，随后工兵部队与特战指挥部也会加入；另外还有3架空军C-130运输机待命。
强震发生后，许多民众不敢回到原住所。花莲市政府连夜在小巨蛋设立收容所，慈济静思堂和市区外多家民宿业则提供免费住宿。
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