手机辐射是否致癌？美国国家毒理学计划专项研究

使用手机与癌症或其他疾病是否有关？科学家为此争论已久。为澄清事实，美国食品和药物管理局（FDA）要求国立卫生研究院的国家毒理学计划（NTP）发起专项研究。近日，NTP发布了两项相关研究，作为2500万美元研究计划的一部分。
在历时两年的研究中，大鼠和小鼠在特制的混响室中自由奔跑，整个身体受到类似手机发出的非电离电磁辐射，辐射水平从低至1.5瓦/千克，到高至10瓦/千克不等，暴露限于2G和3G频率，这是目前仍被广泛用于语音通信和发短信的频段。
NTP资深科学家约翰·布彻表示，从实验动物怀孕开始，每天持续9小时、连续两年暴露在上述环境中，这种情况并非大多数人使用手机的真实情况，“但确实让我们能够发现生物效应”。
这项研究最有力的发现是，雄性大鼠在心脏神经周围的结缔组织中，存在发生肿瘤即恶性神经鞘瘤的风险。淋巴瘤、前列腺癌、皮肤癌、肺癌、肝癌和脑癌的相应风险也有所增加，但这些风险比较低，且不能排除辐射以外的原因。同时，研究人员观察到了暴露在上述环境中的大鼠与非癌症健康情况之间的联系，包括新生幼崽体重下降、DNA损伤证据和心脏病等，当然，这些不健康的表现也并不清楚是否由辐射引起。
美国纽约州奥尔巴尼大学公共健康医生戴维·卡彭特说，这些新发现非常重要，他一直警告手机有危险，“我认为这是第一个明确的证据，表明这类射频场增加了各种癌症的风险”。他认为，如果实验动物数量更多，那么辐射暴露与啮齿类动物疾病之间的关系就可能达到统计学意义。领导科罗拉多州立大学公共卫生学院科研团队的乔纳森·沙美特也认为，手机辐射是一种可能的致癌物。
但FDA设备和放射卫生中心主任杰弗瑞·舒仁在一份声明中表示，上述发现并不意味着美国将收紧有关手机辐射的规定，结合以前的研究，“目前的手机辐射安全值在保护公众健康方面仍可接受”。
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