全球首个由政府发行数字货币“石油币”开启预售

当地时间20号，委内瑞拉正式开始预售该国自行开发的加密数字货币“石油币”，其价值与石油挂钩。根据委内瑞拉政府1月31号发布的石油币白皮书显示，石油币的发行参考价格为60美元，但其币值将随石油市场波动而变化。
根据白皮书，石油币发行量将为1亿个。2月20号至3月19号预售3840万个，3月20日起公开发行4400万个，另外1760万个将由委内瑞拉政府设立的数字加密货币管理机构持有。4月起，石油币将在委国内和国际上的数字加密货币交易所，进行二级市场交易。
委内瑞拉政府称，石油币的发行将促进委内瑞拉经济独立和金融开放，打破美国对委实施的金融封锁，推动构建公平的国际金融秩序以及新兴经济体之间的交流。
委内瑞拉中央大学经济学者 拉斐尔·安东林奈斯：石油币是全球首个也是唯一一个由政府官方发行的数字货币，委内瑞拉政府按照其计划于2月20日按时开启预售石油币，而通过此次预售，政府能够募集到一笔较大金额的资金，这是非常重要的。
分析人士指出，委内瑞拉这一举动是在外债压力上升、西方金融封锁收紧背景下谋求国际融资的一种尝试。而与其他加密货币最大的不同之处在于，石油币有实物资产的支持。委内瑞拉总统马杜罗在去年12月初首次宣布创建委内瑞拉国家加密货币，并表示将以该国的石油、黄金、天然气以及钻石储备来支持这一加密货币。
加拉加斯市民 胡戈·索托（Hugo Soto）：石油币的发行可能会使情况好转，但还是不能从根本上解决问题，因为我们需要生产，需要调整经济政策，使得委内瑞拉经济得以恢复。
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