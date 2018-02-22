    • 2018年2月22日

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    谷歌剑指Apple Pay：整合推出Google Pay

    星期四, 二月 22, 2018

    美国时间2月20日，谷歌宣布其已经整合Android Pay和Google Wallet，正式推出新的支付服务Google Pay。这可以被看做是谷歌在移动支付领域正式与苹果Apple Pay的抗衡之举。

    今年1月，谷歌就宣布，将把旗下各种支付工具整合到Google Pay之下。到了2月20日，原来的Android Pay和Google Wallet支付应用程序正式被并入Google Pay，谷歌将开始全球推广其新的支付系统。新的Google Pay应用程序已经可以从Google Play商店下载，用户已经下载的Android Pay下次更新时会自动替换成新的Google Pay，但其暂不支持iOS系统。

    新的应用程序是谷歌在主流支付服务方面的第三次尝试。此前的Android Pay让安卓用户可以在实体店用智能手机支付，支付时只需将手机靠近读取设备即可，而Google Wallet则可以被用来向亲人、好友进行电子转账。

    乍看之下，新的Google Pay应用程序基本上是Android Pay的重新设计版。Google Pay有两个用户界面。“主页”部分显示最近的交易，并根据用户的购物历史记录来推荐当地接受Google Pay的商户。同时，“卡”界面用于存储和管理各种信用卡、借记卡和会员卡的电子版。

    与原来的Android Pay一样，Google Pay可以用于支付伦敦、波特兰和基辅等几个城市的公共交通费用。谷歌还计划在未来几个月内将转账功能整合进Google Pay，这样用户就可以通过搜索好友的电话号码进行转账，这一功能整合自原来的Google Wallet，新功能被命名为Google Pay Send。

    目前国外主推电子转账业务的App包括Venmo和Square Cash等，Facebook也已经在其社交平台上推出了转账功能。

    Google Pay还可以用于在Airbnb和Fandango等合作网站上进行在线付款。用户只需使用他们的Google通行证即可付款，而无需输入信用卡信息。

    谷歌的支付产品管理副总裁Pali Bhat接受TechCrunch采访时表示，其团队希望用户可以轻松体验Google Pay，并使用该服务完成在线和实体店的支付。美国银行（Bank of America）和部分银行合作伙伴（如波兰的Mbank）的客户甚至可以直接通过银行的应用程序设置Google Pay，而无需安装Google Pay。（澎湃新闻）

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