谷歌剑指Apple Pay：整合推出Google Pay

美国时间2月20日，谷歌宣布其已经整合Android Pay和Google Wallet，正式推出新的支付服务Google Pay。这可以被看做是谷歌在移动支付领域正式与苹果Apple Pay的抗衡之举。
今年1月，谷歌就宣布，将把旗下各种支付工具整合到Google Pay之下。到了2月20日，原来的Android Pay和Google Wallet支付应用程序正式被并入Google Pay，谷歌将开始全球推广其新的支付系统。新的Google Pay应用程序已经可以从Google Play商店下载，用户已经下载的Android Pay下次更新时会自动替换成新的Google Pay，但其暂不支持iOS系统。
新的应用程序是谷歌在主流支付服务方面的第三次尝试。此前的Android Pay让安卓用户可以在实体店用智能手机支付，支付时只需将手机靠近读取设备即可，而Google Wallet则可以被用来向亲人、好友进行电子转账。
乍看之下，新的Google Pay应用程序基本上是Android Pay的重新设计版。Google Pay有两个用户界面。“主页”部分显示最近的交易，并根据用户的购物历史记录来推荐当地接受Google Pay的商户。同时，“卡”界面用于存储和管理各种信用卡、借记卡和会员卡的电子版。
与原来的Android Pay一样，Google Pay可以用于支付伦敦、波特兰和基辅等几个城市的公共交通费用。谷歌还计划在未来几个月内将转账功能整合进Google Pay，这样用户就可以通过搜索好友的电话号码进行转账，这一功能整合自原来的Google Wallet，新功能被命名为Google Pay Send。
目前国外主推电子转账业务的App包括Venmo和Square Cash等，Facebook也已经在其社交平台上推出了转账功能。
Google Pay还可以用于在Airbnb和Fandango等合作网站上进行在线付款。用户只需使用他们的Google通行证即可付款，而无需输入信用卡信息。
谷歌的支付产品管理副总裁Pali Bhat接受TechCrunch采访时表示，其团队希望用户可以轻松体验Google Pay，并使用该服务完成在线和实体店的支付。美国银行（Bank of America）和部分银行合作伙伴（如波兰的Mbank）的客户甚至可以直接通过银行的应用程序设置Google Pay，而无需安装Google Pay。（澎湃新闻）
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