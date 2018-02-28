北美自贸协定新一轮谈判启动 期待突破最棘手议题

英媒称，在25日开始的新谈判中，墨西哥和加拿大的目标是与美国完成对北美自由贸易协定（NAFTA）当中争议较小章节的修改，希望创造条件，在即将到来的选举之前围绕最棘手的议题取得突破。
据路透社墨西哥城2月25日报道，半年来，谈判代表们围绕修改NAFTA的技术细节取得了进展，但就美国特朗普政府提出的最极端要求而言，至今未有推进。官员们说，白宫设置的主要障碍包括对汽车零部件规则和争端解决机制做出重大修改，以及实施一项可能会在5年后自动废除NAFTA的条款。但在墨西哥城举行的最新一轮谈判不太可能解决这些问题。
但是，在取得较广泛共识的领域，如果3个谈判团队能消除尚存的分歧，官员们希望政治领导人能够转而设法围绕美国提出的最棘手建议达成妥协。
墨西哥农业游说组织“国家农业委员会”负责人博斯科·德拉韦加在谈到将于3月5日结束的本轮谈判时说：“我认为，在技术问题和关键议题的主要障碍方面将会取得重大进展。”
德拉韦加估计，一旦就国有企业、贸易壁垒和电子商务等技术性章节达成一致，最终约有10%的协议将留给政治领导人完成修改。
报道称，按照本轮谈判的时间安排，最初3天的讨论包括原产地规则。这是特朗普政府提出的增加NAFTA地区生产汽车零部件数量的要求的核心内容。
按照NAFTA，小客车和轻型卡车至少有62.5%的零部件必须产自本地区，以避免关税。特朗普希望把标准提高到85%。一位不愿公开姓名的墨西哥官员说：“如果不修改原产地规则，谈判就不可能成功。”他还说：“不会是85%。我们还不确定会是多少。”
墨西哥经济部长伊尔德方索·瓜哈尔多说，他的谈判团队旨在围绕原产地规则提出建议，但他没有披露细节。
了解程序的业内人士说，最终需要特朗普与美国汽车行业负责NAFTA地区的企业领导人达成一致。
北美汽车行业反对特朗普的要求，认为这将削弱竞争力并破坏地区供应链。
墨西哥打算在上一轮蒙特利尔谈判的基础上更进一步。当时，加拿大提出了应对美国要求的建议，其中包括把工程、研发和其他事项的成本纳入汽车的总价值。
时间安排表明，谈判各方暗示基本敲定的章节包括电子商务、电信和能源，将在本回合结束前进行讨论。有关金融服务的讨论将持续3天。
最新一轮谈判开始之际，华盛顿与渥太华之间摩擦不断，墨西哥则日益乐观地认为该贸易协定不会作废。
报道称，谈判比原定安排有所延误。有些官员认为，持续时间越久，特朗普抛弃NAFTA的可能性越小。他曾扬言，如果修改后的内容不利于美国，美国将退出该协定。
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