印度银行遭富豪欺诈损失20亿美元 财政部限期修复漏洞

在印度第二大国有银行因贷款诈骗损失巨额资金后，印度财政部于周二（27日）对国有银行下达紧急通知，要求在15天内采取措施修复管理和技术漏洞。
据路透社报道，印度财政部秘书拉杰夫·库马尔在推特上发文称国有银行要在15天内“采取先发制人的行动并确定系统存在的缺口和弱点”，以排除管理和技术上的风险。
本月，印度第二大国有银行旁遮普国家银行（PNB）的孟买分行曝出金额高达20亿美元的贷款诈骗案件，震惊了全国，同时也暴露出印度中央银行和其他审计机构在监管方面的缺失。
据彭博社报道，PNB于2月14日宣布孟买分行遭到欺诈，作案嫌疑人为富豪尼拉夫·莫迪，他从事珠宝钻石生意，和其叔叔乔柯西共同运营姬坦雅莉集团（Gitanjali Gems）。
据印度中央调查局调查，莫迪和乔柯西伙同前PNB员工谢蒂实施诈骗。谢蒂曾经是负责海外业务部门的副总经理，从2011年开始为坦雅莉集团开具假的PNB担保文件，不需要任何抵押品，莫迪利用贷款购买进口珠宝。
谢蒂离任后，新一任海外贷款负责人拒绝为莫迪提供担保文件，并发现此前分支银行已经为莫迪提供了4400万美元的担保文件。两周后，另外18亿美元的交易记录也浮出水面。
莫迪和乔柯西在事发后已经逃离印度。印度外交部于周五（23）日称已暂停莫迪和乔柯西的护照，如果没有得到他们的回复将吊销其护照。印度银行雇员协会(AIBEA)秘书长C.H.Vekatachalam表示：“我们将寻求政府的帮助引渡莫迪，不会让纳税人承担这个重担。但从我们获得的数据来看，可能被诈骗的数额还会增加。”
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