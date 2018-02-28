谷歌透明度报告：收到过240万次移除搜索结果的请求

自欧盟法庭在2014年首次将其有争议的“有权被遗忘”法律应用于搜索引擎以来，谷歌一直遵守此法规。本周一，该搜索巨头发布了其最新版本的年度透明度报告，其中揭露出谷歌都收到过哪些种类的移除搜索结果请求，又有多少请求被谷歌同意了。
根据其发布的报告，谷歌似乎经常被请求移除某些搜索结果。在2014到2017年间，谷歌收到了大约240万次请求，最终被同意的只占43%。在这些移除搜索结果的请求中有大约三分之一的是有关个人要求谷歌移除其社交媒体历史记录等个人信息的。另外还有20%的请求是个人想移除犯罪记录的请求，即请求移除那些自己被政府网站或犯罪报告提到的页面。
该报告还指出，自该法规生效以来大部分的请求都是来自私密的个人用户，其中包括越来越多的名人和政治家，他们的请求往往是出于重塑良好声望的目的。该报告中写道：“从法国、德国、和英国发出的请求占所有请求的51%，其中最频繁的一类请求者是法律事务所和名声管理服务企业。过去两年间，与名人相关的移除请求有41213条，与政治家和政府官员相关的移除请求有33937条。”
尽管这240万条移除搜索结果的请求在谷歌的数以亿计的搜索结果中占不了多少，但值得注意的是，这些请求都是某些用户出于个人目的使得某些网页不被谷歌检索到而做出的。
谷歌曾对欧盟的此“有权被遗忘”法律进行过数年的抗争，对于哪些数据应该继续对公众可见曾与监管机构展开过激烈的辩论。法国政府曾要求谷歌将移除搜索结果的请求应用到全球范围内而不仅仅是该请求发出者所在国家，也就是说如果该请求被同意，全球各地的谷歌用户都将在搜索结果中看不到被请求移除的网站。如果移除请求被应用到全球范围内，那么这将使得个人有权审查他国的谷歌搜索结果而无需顾虑到他国的法律，这是很让人担忧的事情。
欧盟的“有权被遗忘”法规允许公民在他们所在的国家向搜索引擎公司发出移除与他们相关的网页的请求。该法规使得谷歌必须同意某请求，如果该请求移除的网站确实是过期了、不相关、或侵犯了公民的个人隐私。
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