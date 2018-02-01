印尼将把台湾诈骗犯移送大陆 台媒：台当局准备抢人

台媒1月31日消息，印度尼西亚警方日前在峇里岛破获跨国诈骗集团，逮捕68名嫌犯，其中有8名中国台湾人。印度尼西亚政府打算将他们一并遣送回中国大陆，“台湾驻印度尼西亚代表处”正在“积极抢人”中。
印度尼西亚警方公关部门官员伊克伯表示，峇里警方11日在峇里岛逮捕涉及网络诈骗的大批嫌犯，诈骗集团成员为中国大陆人、中国台湾人及马来西亚人，他们诈骗的对象是大陆及台湾民众。
伊克伯表示，诈骗集团成员伪装成执法人员、检察官及银行人员，联系受害者并威胁将进行与受害者有关的犯罪调查，让受害者心里产生恐惧，要求受害者汇款即可停止犯罪调查。
不过，据参与办理此案的印度尼西亚警官透露，这批嫌犯中有8名台湾嫌犯，警方近期将把这批嫌犯移交给移民局，由移民局遣送回中国大陆。
事实上，去年8月份，就曾有143名中国大陆与台湾嫌犯，因假冒警方向当地政商诈骗巨额款项，遭到通缉且逮捕，其中22人为台湾人，原本被全数移送中国大陆审理；最终在“台湾代表处”阻拦之下，勉强拦下4人转送台湾。如今再次面临台湾嫌犯遭遣送大陆的命运，让“台驻印度尼西亚代表处”疲于奔命，“积极”与印度尼西亚官方“交涉”中，避免再度触碰敏感的两岸话题。
据观察者网此前报道，2016年年底，西班牙逮捕了大批涉嫌电信诈骗的台籍嫌犯。台当局一直“穷尽洪荒之力”，欲将嫌犯遣返回台。然而，一切都是徒劳。西班牙法院继去年12月同意将121名电信诈骗犯引渡至大陆后，去年12月23日再度同意引渡第二批的93人，总计已达214人，其中大部分都是台湾人。据悉，辩护律师曾主张嫌疑人是台湾人，更妄称“台湾并非中国的一部分”，不应被送往中华人民共和国，但法官以“国际理解台湾为中国的一部分”为由驳回。
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