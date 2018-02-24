美媒：小型无人机可挂炸弹威胁美军 投1.8亿美元研反制系统

美国《防务新闻》周刊网站2月21日报道称，海外小型无人机系统构成的威胁——尤其是在伊拉克和叙利亚——成了美国国防部各部门领导人的关注焦点。
“伊斯兰国”等极端组织不仅利用商用小型无人机来进行侦察和情报搜集，而且还将它们进行改装以投掷炸弹，从而形成一支小型空中力量。
这个问题已经变得如此尖锐，以至于该地区的高级官员把反无人机作为最高部队防护任务。这种系统也威胁到军事设施，在上空从事间谍活动，或者在执行单向自杀式任务时充当导弹。
根据最新披露的文件，美国陆军在2019财政年度共计索要1.883亿美元用于反无人机空中系统，包括基础预算6900万美元，海外应急行动1.193亿美元。
反无人机的努力将致力于识别、发展、测试、评估和整合技术，以提供整体能力来击败无人机，尤其是较小的重量为25千克的无人机系统。该计划将涉及动力学解决方案、雷达的开发以及多功能电子战与“完全移动能力”的整合。
反“伊斯兰国”极端组织联盟之前利用电子战能力，通过干扰无人机的指挥和控制机制来抗衡它们。美国联合打击简易威胁组织也在致力于各种反无人机能力，并最终交付给中央司令部。
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