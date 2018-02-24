美高官称计划对俄实施更多制裁 特朗普前竞选助手面临新指控

外媒称，多名美国政府高官2月21日说，白宫正考虑对俄罗斯实施更多制裁，以此反驳声称特朗普总统对莫斯科软弱的指控。
据法新社2月21日报道，这些要求不透露身份的官员说，已成立一个“特别工作组”来处理2018年国会选举可能受干预这一问题，而且正着手实施更多制裁，以回应莫斯科2016年的干预行为。
一名政府高官说，已经警告世界各国政府，它们可能因与俄罗斯军方的“重大交易”而面临制裁。这凸显了一项可能产生深远影响的措施。
报道称，这些国家中包括美国的北约盟友土耳其。土耳其已公开宣布购买一套俄罗斯S-400防空导弹系统——该系统被视为对美国空中优势的挑战。
另一名官员说，“数个大国”正在重新考虑采购计划，这是全球外交“新方针”的结果。
报道称，这种第三国制裁是国会2017年7月通过、但遭到白宫反对的一揽子措施的一部分。
特朗普强烈反对这些于今年早些时候成为法律的措施，并常常赞扬俄罗斯总统普京，这让人产生了特朗普政府是否在拖后腿的疑问。美国官员21日承认尚未出台具体制裁措施，但他们说，这是因为政府正在进行尽职调查，而不是试图拖延进程。
报道称，第三名政府官员直接反驳了（对特朗普政府）与奥巴马政府进行的不利比较。特朗普最近试图将干预选举——他曾谴责干预选举是“假新闻”——的责任转移到奥巴马身上，声称这是在奥巴马任内发生的。
特朗普21日发推文称：“问：如果说俄罗斯的所有干预行动都发生在奥巴马政府时期，直至1月20日，那他们为什么不是调查对象？”
另据路透社2月21日报道，一份法庭记录21日显示，特别检察官罗伯特·米勒在针对特朗普总统的两位前竞选官员提起的诉讼案中提出了两项新的刑事指控。
报道称，这份一页纸的文件没有透露涉及前竞选团队主管保罗·马纳福特和竞选助手里克·盖茨的新指控的性质。文件被放在法庭书记员办公室一个通常存放更新后的刑事指控的活页夹内，这表明米勒的办公室可能提出了新指控，替代2017年对他们的指控。
报道称，马纳福特2016年曾担任特朗普的竞选团队主管将近五个月时间，而盖茨则是竞选团队副主管。2017年10月米勒办公室对二人提起诉讼。他们面临的指控包括密谋洗钱、密谋反美、没有为代表亲俄罗斯的乌克兰地区党进行的游说活动备案。两人均不服罪。目前尚不清楚何时会公开宣布新的指控。
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