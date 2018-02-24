温哥华两年内第二次严打外国炒房者 或新设投机税

美媒称，加拿大不列颠哥伦比亚省周二（20日）宣布，将对用现金购置温哥华房产的海外投资者实施更严厉措施，这是该省抑制房价过快上涨的最新举措。
据美国《华尔街日报》网站2月20日报道，这是不到两年内不列颠哥伦比亚省第二次采取措施抑制房价上涨，当地政府表示，房价上涨已引发房地产危机。这也是澳大利亚、新西兰和新加坡等国家的立法者应对海外资金推动房地产价格飞涨问题的最新举措。
报道称，不列颠哥伦比亚省财政厅厅长卡萝尔·詹姆斯在省议会会议上表示：“我们将打击扰乱市场的投机者。”这套针对房地产市场的措施是不列颠哥伦比亚省2018至2019财年预算计划的一部分。
据报道，房价一年内上涨逾30%，促使不列颠哥伦比亚省2016年夏天决定向所有在温哥华买房的非加拿大人征收15%的税费，该省因而成为加拿大首个采取此类措施的辖区。该措施一出台，温哥华房价上涨速度立即放缓，但之后又回升并创新高。
为控制房价，不列颠哥伦比亚省表示会将外国买家的税率从15%提高至20%，征税范围将扩大至温哥华之外的其他人口密集地区，以防投机者转战附近市场。该省还表示，将针对不在该省缴纳所得税的房地产持有者新设投机税，并提高估价超过300万加元（1加元约合5元人民币）的房产的房地产税。
詹姆斯表示，该省将堵上部分漏洞，一些买家利用这些漏洞通过公司和海外信托基金掩盖资金来源，以及利用当地代理人代持房地产。
报道称，外国资金、特别是中国资金在温哥华房地产市场上发挥的作用依然是该市极具争议的话题。加拿大数据搜集和房产机构的最新研究显示，在温哥华，非居民的房屋持有率为4.8%，而在多伦多则不足4%。
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