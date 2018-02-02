小学“神考题”意在培养“批判意识”？英媒：中国网友存质疑

英媒称，中国一张小学数学试卷上出现的一道显然无法解决的考试题目难住了学生和社交媒体。
据英国广播公司网站1月30日报道，四川省南充市顺庆区某学校的五年级小学生在试卷上遇到了这样一道题目：“一艘船上有26只绵羊和10只山羊，船上船长几岁？”试题的照片和学生们勇敢尝试的答案本周出现在中国社交媒体上，随后迅速传播开来并引发了争议。
一名学生回答说：“船长至少18岁，因为成年人才能开船。”另一名学生猜测说：“船长36岁，因为26加10是36，船长希望羊的总数是他的年龄。”还有一名学生干脆放弃了：“船长的年龄是……我不知道。我做不出来。”
报道称，当地教育部门官员后来表示，这道题不是出错了，而是为了强调“批判意识”。
然而网友们却没有那么宽容。报道注意到，一名网友在微博上说：“这道题根本不合逻辑，老师知道答案吗？”另一名网友问：“如果一所学校有26个老师，其中10个不思考，校长几岁？”
报道称，也有人为这所没被点名的学校辩护，说这道题目锻炼了批判性思维。一名网友评论说：“关键在于让学生们思考，这个目的达到了。”另一名网友说：“这道题让孩子们解释他们的想法，让他们有创新的空间，我们应该提出更多这样的问题。”
顺庆区教育局1月26日发布声明说，这道考题意在“考察……批判意识和独立思考的能力……有调查表明‘我国小学生普遍缺乏对数学问题的质疑意识和批判精神’”。
报道称，该教育局说，像船长这类题目“引领学生敢于挑战权威，打破思维定式”。
报道还幽默地说，当然，总有一个知道所有答案的人。一名微博网友说：“根据这两种动物的平均体重，26只绵羊和10只山羊的总重量是7700公斤。在中国，如果你驾驶的船载有超过5000公斤的货物，那么你必须持有驾船执照5年以上。而领取驾船执照的最低年龄是23岁，因此他至少28岁。”
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