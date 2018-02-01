美“寡头名单”瞄准普京亲信 普京幽默回应：我没上榜 很生气

外媒称，特朗普政府1月29日晚公布了一份被期待已久的名单，名单列出了在俄罗斯总统普京任内飞黄腾达的114名俄政客和96名“寡头”。特朗普政府此举满足了国会提出的美国对莫斯科干预2016年美国大选实施惩罚的要求。
据美联社1月30日报道，特朗普政府还发表惊人声明称，在对俄罗斯干预美大选实施新的报复性制裁的情况下，它决定（目前）不对任何个人实施惩罚。一些国会议员指责特朗普让俄罗斯免受惩罚，这进一步引发了人们对特朗普是否愿意对抗美国的冷战对手的怀疑。
这份7页纸的非保密文件俗称“普京名单”。该文件列出了俄精英阶层中很多与政界有关系的人士。这种做法是美国国会想出来的，目的是点名羞辱据信因普京执政而获益的人。
报道称，这份名单上的个人不会遭到美国制裁，但其中有十多人已在此前的制裁中被锁定为制裁对象。
这份名单列出了114名俄罗斯政府中的高级政治人物，其中包括总理梅德韦杰夫，此外还有42名普京的助手、内阁部长（包括外长拉夫罗夫）以及俄罗斯主要谍报机构联邦安全局和情报总局的高官。
路透社1月30日报道称，美国财政部将多名俄罗斯商人列入与克里姆林宫关系紧密的寡头名单，其中包括两家规模最大的商业银行的负责人、金属行业巨头和国有天然气垄断企业总裁。
名单还涵盖了普京圈子以外的很多人士，并已深入俄商界精英阶层。
它似乎是根据寡头的净资产情况拟定的，而非旨在确定谁与克里姆林宫的关系最紧密。
路透社1月30日还报道称，普京总统当日称，美国公布与克里姆林宫关系密切的俄罗斯商人名单是不友好行为，但莫斯科当前并不打算报复。
普京说：“这当然是不友好的行为。俄美关系已陷入困局，此举会让这种困局更趋复杂，总的来讲当然也有损国际关系。”
普京在莫斯科会晤竞选官员时说，像对待朝鲜和伊朗那样对待俄罗斯、同时还请求莫斯科帮助斡旋达成朝鲜半岛和平协议，这是“愚蠢之举”。
但这位俄罗斯领导人表示，他仍希望与美国改善关系，也将保持克制，而不是采取任何直接报复措施。
另据法新社1月30日报道，俄罗斯总统普京当日开玩笑说，美国财政部公布的官员和商业领袖名单没有把他加进去，这让他感到很“生气”。
普京援引苏联时期一部电影的经典台词，微笑着向他的支持者说：“你知道么，我很生气。”
此外据路透社1月30日报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫当日表示，美国公布的名单意义为“零”。他本人的名字也在这份名单上。
梅德韦杰夫在与比利时首相夏尔·米歇尔举行电视会议时说：“这项法律的实施对我国存在歧视。这显然会对双方的接触、未来几年的俄美关系产生不利影响。它本身就很不友好。”
法新社1月30日还报道称，克里姆林宫当日表示，它将花时间来研究美国财政部最新公布的把许多俄官员和商业领袖包括在内的名单，同时努力避免产生“情绪”。
克里姆林宫发言人佩斯科夫说：“我们必须分析这份名单，对这份把俄最高领导层成员包括在内的名单进行仔细分析，这是前所未有的情况。”
他还说：“我们不是第一天遭遇这种针对我方的咄咄逼人的评论了，所以我们不该情绪化。”
又据美联社1月30日报道，俄罗斯议会上院主席称，美国1月29日公布的把部分俄官员和商人包括在内的名单，是为了影响即将到来的俄总统选举。
联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科的名字也在这份名单上。她1月30日向俄媒体表示，美国公布这份名单“只是为了干预选举进程”，其目的是降低普京的支持率。
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