日刊文章：日本难在斯里兰卡与中国竞争

日本《经济学人》周刊1月30日刊载日本住友商事全球调查公司首席分析师石井顺也题为《针对斯里兰卡的投资攻势》的文章称，斯里兰卡是位于印度南面的岛国，处在中国提出的“一带一路”经济带海上要冲地区。在斯里兰卡经济陷入停滞的状况下，中国企业取得了斯里兰卡一座港口的运营权，提高了影响力。日本也提出了“自由开放的印度洋-太平洋战略”，主张对南亚、非洲国家提供基础设施建设支持，但在中国攻势面前，日本要扳回一城并不容易。
文章作者称，他去年11月曾前往斯里兰卡，随处都感受到中国的影响力。中国也热心对政府相关人士、学生和智库提供支持，斯里兰卡人学习中文的热情高涨。“一带一路”的合作领域也包含“民心相通”，从中可见，中国不仅要让企业走出去，还要扩大软实力。
文章称，日本提出了“自由开放的印度洋-太平洋战略”。这是安倍晋三首相2016年8月在肯尼亚出席非洲开发会议时提出的概念，主张通过自由、法治、市场经济而不是武力和威慑，在基础设施建设、商业环境建设和人才培养等方面，支持从亚洲到非洲广袤地区的发展。美国总统特朗普去年11月访问日本之际，也与安倍首相就推动印太战略达成一致，在其后的亚太经合组织会议上也高调宣传这一构想。
文章称，似乎在沿袭上述势头，河野太郎外相今年1月5日访问斯里兰卡，表示将在海洋、安保等领域加强双边合作，以及援助斯里兰卡基础设施建设。
文章称，日本对斯里兰卡而言是主要援助国，但其对斯里兰卡投资额远不及中国，甚至不如其他亚洲国家和欧美国家。
文章认为，能否在援助和投资的方式上开动脑筋，为斯里兰卡的独特发展作出贡献，是日本以南亚为舞台与中国抗衡的关键所在。
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