马克龙确定4月访美 特朗普迎来首位国事访问元首

法媒称，爱丽舍宫26日确认，法国总统马克龙4月23日至25日将前往华盛顿进行国事访问，并强调指出，“这一邀请反映出我们两个既是朋友也是盟友的国家之间深厚的历史关系，以及两位总统间关系的分量”。
据法新社2月27日报道，法国总统府在一份公报中还指出，“这将是特朗普当选以来首次有一位外国领导人对美国进行国事访问”，从而确认了本月初来自外交方面的消息。
报道称，在去年7月13日和14日在巴黎受到隆重接待，尤其是受邀参加法国国庆阅兵式以及埃菲尔铁塔晚宴之后，特朗普今年1月底决定邀请法国总统访问白宫。
报道称，或许主要是因为总统夫人梅拉尼娅的坚持，特朗普决定将对白宫进行首次国事访问的殊荣交给马克龙。国事访问（接待外国国家元首的最高形式）涉及许多荣誉，其中包括在白宫的仪式。
爱丽舍宫26日指出，“国事访问的计划正在拟定中。它主要将包括在白宫的工作会议、联合记者会、多个礼节性仪式和国宴”。
报道称，尽管特朗普和马克龙保持了不错的关系，并已见过几次面，但两人在一系列基本问题上存在分歧，其中之一是特朗普决定让美国退出2015年的《巴黎气候协定》。
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