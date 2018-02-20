男子自称来自2030年的“时空旅行者” 并通过测谎

据英国《每日邮报》2月13日报道，近日，一位名为诺亚（Noah）的男子自称是从2030年穿越过来的“时空旅行者”，并且对人类世界的未来做出了一系列预测，这些预测都通过了测谎仪的测试。其测试视频被上传至网上，引发了广大网友的怀疑。
在之前的采访中，诺亚说自己有厌食症，实际上已经50岁了，但是由于服用了恢复年龄的药物，使他看上去像是25的年轻人。视频中，诺亚的面部和声音都进行了模糊处理，他声称自己是冒着生命危险穿越回现在的，其任务是告诉那些活着的人们，未来世界将发生怎样的改变。网络媒体《Apex TV》说这是“YouTube上超自然内容的最热话题之一”，浏览量超过5600万，订阅用户超过10万。
他揭示了众多预测，其中包括：美国总统唐纳德•特朗普（Donald Trump）将再次当选；人工智能的技术将繁荣发展；谷歌的玻璃机器人将遍布全球；比特币将广泛使用；2030年的美国总统是一位名为伊拉娜（Ilana）的神秘人物；全球变暖将导致北美温度上升而欧洲温度降低；人类将在2028年到达火星，同年，时空旅行技术将开始应用；电动车的驾驶速度将与汽油车一样快。
由于其预言引发了广大网友的怀疑，他同意在镜头下进行一次测谎仪的测试。这段视频中，只见他坐在椅子上，二头肌上包裹着测谎仪。诺亚被问到了一系列与其身份和预言相关的问题，测谎仪都响起了‘正确’的声音，但是机器上的结果却没有显示于众。
网友们对此表示怀疑，认为这场测试也许作了弊。有人说：“视频中只有一个叮叮声，这并不能真正证实其真实性。”也有人说：“视频中可以看到诺亚坐立不安，用监视器绑着手玩弄，而根据我的亲身经历，在使用测谎仪的时候，你必须保证身体立直坐正，尽量不动。”
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