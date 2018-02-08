新加坡：东盟希望促进南海行为准则谈判 但年内签约的想法不现实

新加坡讯，新加坡国防部长黄永宏星期三说，东南亚国家联盟希望促进与中国之间的“南海行为准则”的谈判，但希望在一年内达成协定是不现实的，路透社报道。
中国和东盟10国去年8月就南海行为准则采纳了一个谈判框架，并开始进行谈判。
在东盟国防部长会议之后，黄永宏说：“我们希望这将有所促进，但这是非常非常复杂的问题。”
他说：“这是一个世纪的老争议，期待一年内谈成，是完全不切实际的。”
东盟和中国对完成谈判框架都表示赞赏，视其为进展的标志。
但是，这项准则是否具有法律约束力，也让外界怀疑准则的有效性。
东盟中的南海主权声索国一直希望和中国签署一份具有法律约束力和可执行的南海行为准则。
中国外交部发言人耿爽星期三在北京的记者会上说，中国和东盟国家在去年11月，就启动“南海行为准则”案文磋商达成重要共识。
他说，经协商，中国与东盟国家将于3月1日至2日在越南芽庄举行落实《南海各方行为宣言》第23次联合工作组会。这是本年度首次机制会议，各方将就包括“准则”在内的议题深入交换意见。中方将以领导人共识为指引，与东盟国家一道，积极就“准则”案文展开磋商，共同构建符合本地区实际、满足地区国家需要的规则架构。
2月7日，中国空军发布消息，空军苏－35战机近日飞赴南海参加联合战斗巡航任务。
空军指出，这是空军履行新时代使命任务、开展实战化军事训练的务实行动。
不过，空军方面没有披露具体日期，以及巡航南海哪个部分。
新加坡外交部长维文星期二说，一些东盟外长表达对中国在南海争议海域活动的关切，其中包括填海行为。
新加坡今年是东盟轮值主席国，并于本周在新加坡主持东盟外长及防长会议。
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