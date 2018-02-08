中国“扫黄打非”就“淫秽色情低俗信息”约谈阿里、腾讯和百度等互联网公司

北京2月7日电，中国全国“扫黄打非”办公室近日召集百度、阿里巴巴、腾讯、新浪网、微博、今日头条、金山、奇虎、YY直播、映客直播、快手等16家互联网公司有关负责人，强调各互联网企业要严格落实企业主体责任，加强自律清查。
聚焦整治网上传播淫秽色情低俗信息，围绕“净网2018”行动部署、处置清理儿童“邪典”动画视频、加强网络游戏整治等方面工作，全国“扫黄打非”办公室负责人强调，各互联网企业要健全内容审核、有害信息拦截过滤等机制，不仅要大力清理已发现的淫秽色情、“邪典”动画等有害信息，还要采取有效措施及时清查有害信息的“变种”“变异”版本；要切实担负起应尽的法律义务和社会责任。对不认真履行主体责任，造成有害信息传播的企业，必予严惩。
据介绍，今年以来，为了持续推动网络空间清朗，针对儿童“邪典”动漫视频及网络游戏、网络直播平台传播淫秽色情等有害信息问题，“扫黄打非”部门迅速行动，全面开展监测和清查，从快从严查办了一批案件。其中，社会广泛关注的广州胤钧贸易有限公司制作传播儿童“邪典”动画视频案件，已交由广州市天河区公安机关刑事立案查处。北京、广东两地文化执法部门将根据案件调查情况，对与该公司开展业务合作提供传播平台的相关互联网企业进行行政处罚。
各互联网企业负责人表示，将坚持正确价值导向，积极履行企业主体责任，认真贯彻相关管理规定，多措并举加大内容审核力度，积极开展自查清理工作。(新华社)
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