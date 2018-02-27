苏-57赴叙干什么？俄媒：最大看点是对抗F-22

俄新社2月24日报道称，当地媒体称，又有两架第五代苏-57战机抵达俄罗斯位于叙利亚的赫迈米姆空军基地。如此一来，那里已有4架苏-57待命。
当地媒体23日报道了这则来自社交网站的消息，但官方并未证实此事。
俄杜马国防工业综合体机构发展法律保障委员会主席弗拉基米尔·古捷尼奥夫就此评论称，他相信俄最先进战机在叙的出现将成为“针对不时闯入叙领空的邻国飞机”的遏制因素。
另据俄罗斯《消息报》2月23日发表题为《实战检验——苏-57歼击机为何被派往叙利亚》的报道称，网上出现关于俄罗斯两架苏-57歼击机飞往叙利亚的消息。据悉，它们在A-50U预警机和苏-35歼击机的护航下抵达赫迈米姆空军基地。
“前线试机”不新鲜
这种事并不新鲜——1980至1981年，苏联空军在阿富汗开展“菱形”和“菱形”-2行动，通过实战测试了苏-25强击机。在第一次阿富汗行动中，还测试了垂直起降的“雅克”-38舰载机，空军打算让这种飞机扮演支援力量。
“菱形”行动既展现了苏-25的强大优势，也暴露了“雅克”-38的严重弱点。前者投入大规模量产，后者被替代。俄罗斯其他飞机也有在测试阶段投入战斗的经历，比如卡-50直升机。
苏-57歼击机此番出征叙利亚可以认为是上述行动的翻版。
官方没有解释为何派第五代战机前往叙利亚，但专家认为原因有二：其一是测试为苏-57研制的武器，首先是内置弹舱的武器；其二是在实际条件下测试机载电子设备——苏-57要在训练场外发现F-22隐形战机、无人机等其他飞行器。
据悉，苏-57已经有在波罗的海上空发现北约“空中巡逻机”的经验，但叙利亚和伊拉克的空况要复杂得多。此外，不能排除与以色列空军F-35战机发生雷达接触的可能。飞机在实战中的表现可能决定很多东西，特别是未来合同的参数——不管是验证机，还是量产机。
“可靠性不足”引担忧
很多人表示反对，理由主要归结为可靠性不足。苏-57刚刚完成了第一阶段国家测试，战斗运用相当有限。
另一个重要理由是担心把新飞机的性能暴露给潜在敌人——显然，在叙利亚飞行的苏-57将被认真研究。未来几天里，出现在这片空域的特种飞机或将陡增。
还有一个无论如何不可忽视的理由，即损失飞机的风险——特别是考虑到恐怖分子前不久刚刚袭击了赫迈米姆基地。但愿俄军已经采取防范此类事件重演的措施。
这种“前线测试”最明显的提倡者是空天军总司令谢尔盖·苏罗维金，在2017年12月前指挥驻叙部队的他，前不久又恢复了对驻叙俄军的指挥权。
考虑到具备“叙利亚经验”已经成为采购各种武器的重要理由，可以断定苏-57处在这份采购清单的前列——否则不会提前一两年让它冒险上战场。
最令人关注的当然是苏-57在与美国最新战机F-22和F-35的无形对抗中表现如何。更准确地说，俄罗斯最新战机的雷达系统能否有效发现美国飞机？此外，苏-57上被动探测外来辐射（雷达、通信系统等）的系统也让人感兴趣。
着眼未来量产机
显然，苏-57不会单独出动——随其抵达叙利亚的还有苏-35歼击机和A-50U预警机。这说明上述飞机将在实战中演练协同作战。
此前，出征叙利亚的苏-35不仅向我军首长证明了自己的实力，还大幅加深了外国客户的兴趣。
从这个角度来讲，在实战中测试苏-57也很有价值——特别是考虑到我们与印度一直在采购FGFA战机（第五代战机的出口版）的问题上讨价还价。
这次出征将主要影响向俄罗斯空军供应苏-57的决定。目前的计划是先在未来几年购买12架验证机，然后再大批订购量产机。显然，量产机的规模和生产进度很大程度上将由在叙利亚的测试结果决定。
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