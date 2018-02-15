又一知名日企被曝造假 看看你手表是不是这个品牌

从德国“一百年不坏”的高压锅，到日本一辈子做寿司的“寿司之神”，“工匠精神”多年来一直是许多消费者津津乐道的“传说”。
但对以“工匠精神”自居的日本企业来说，过去一年可谓流年不利。先是日本第三大钢铁企业神户制钢数据造假、以次充好，后来又是三菱材料子公司被曝数据造假几十年，都践踏了日企所谓的“工匠精神”。
而知名日企的造假丑闻，在2018年也没有完结。
将超13亿个中国产零部件
改为“日本制造”
当地时间2月9日， 国际著名的钟表公司——西铁城时计株式会社（Citizen Watch，以下简称西铁城）向外界公布了一份轰动全球的调查报告，承认旗下子公司存在大量篡改产品测试LED数据和零部件产地的行为。
据央视新闻报道，相关问题产品可能已流入包括中国在内的海外市场。这也成为自去年神户制钢、三菱材料、日产汽车、斯巴鲁等国际知名品牌被爆出造假后，又一家践踏日本所谓的“工匠精神”的大企业。
2月9日东京股市一开盘，西铁城便低开3.9%，但又在13号开盘暴涨，一举收复失地。
《日本时报》报道称，除了LED相关的零部件产品外，西铁城还透露称其位于富士吉田市的子公司“西铁城电子”伪造了发光二极管的质量检测数据。事发后，西铁城手表公司立即免去了总裁Yoshihiro Gota以及另外一名涉事高管的职务。
针对西铁城的这项第三方调查还显示，西铁城电子曾在2012年至2016年间，把中国子公司工厂生产的166种、超过13亿个零部件的产地篡改为“日本”并提供给119家客户企业，篡改比例占同一时期产品总数的6.7%——只因担心失去北美的重要客户。
《日本时报》报道称，上述启动于去年年底，最初目的是检查产品标签的使用情况，结果发现这些标签都与产品的实际产地不符。
“苹果表”都打败瑞士表了
西铁城手表却在造假？
在日媒看来，日本的高端手表行业一直令日本人引以为傲，甚至要在海外叫板瑞士手表。西铁城也一度通过收购企业开拓海外市场，如今深陷“造假门”，让人不禁唏嘘。
记者注意到，上月底彭博社报道称，为了吸引更多高净值的客户，西铁城希望收购国际顶尖的手表品牌。西铁城首席执行官Toshio Tokura在东京接受采访时表示，公司将考虑收购那些手表售价在1.83万美元以上的奢侈手表品牌。虽然西铁城对于收购还没有明确的时间，但Toshio Tokura指出，公司还将关注智能手表领域的发展。
而说到智能手表这一细分领域，彭博社的报道中还指出，由于苹果的Apple Watch销量暴增，苹果已经超过劳力士，成为全球最大的手表品牌。正因如此，西铁城也正考虑提升其在高端手表市场的知名度，以面对来自健身品牌和智能手表表品牌的竞争。
收购更多的奢侈品也将为西铁城的品牌加分，两年前，西铁城就收购了瑞士知名钟表品牌康思登 （Frederique Constant），康斯登的手表价格从大约1000美元至超过10000美元不等。然而， Vontobel AG银行的分析师Rene Weber在一份报告中称，西铁城约70%的销售额都来自于其同名手表品牌。
但讽刺的是，就在西铁城手表曝出造假丑闻的同时，以苹果Apple Watch为代表的智能手表的崛起，正冲击着全球传统钟表产业。
本月初，苹果公布了其2017年第四季度的对应财报，虽然财报中未明确提及Apple Watch的销量，但市场研究公司Canalys的最新统计数据显示，2017年四季度Apple Watch的销售规模达到新高，发货800万只，已经悄悄超过了瑞士表业当季的出口总量680万只。也就是说，从某种意义上讲，瑞士这个曾一度以知名钟表着称的国度，已经被苹果超越。
虽然这些数据都是来自第三方分析师的估计，但仍指出了一种大趋势——在2016年第一季度，瑞士全国的“发表量”为590万只，而苹果只有150万只。记者注意到，去年第四季度苹果的Apple Watch销量暴增的原因之一，是苹果在9月17日发布Apple Watch 3，为美国传统的“假日购物季”做好了准备。
不过，TechCrunch的报道中也指出，即便如此，也不意味着苹果的Apple Watch能在未来保持领先地位——苹果只有一种手表产品，而瑞士则有数千种。
瑞士表业包括众所周知的劳力士、万国和斯沃琪等中高端手表品牌，超越瑞士表业对于目前苹果的管理团队来说意义重大。去年9月12日的苹果发布会上，苹果CEO库克对外声称Apple Watch已经是世界最为畅销的手表，而去年四季度超乎寻常的销售表现无疑是对这一论调的有力支持。
尽管西铁城手表和Apple Watch没有直接关系，但我们还是不禁想问：苹果智能手表已踏上征途，为什么以“工匠精神”自居的日本手表（或者说日本制造业）却骗起了消费者？
据参考消息日前报道，实际上，在国际舆论看来，日本制造业被捧上神坛可谓时日不短，如今，“神话”接连被戳破，丑闻背后暴露出的似乎是企业精神的垮塌。
《纽约时报》则指出，由于竞争压力或其他因素影响，重视质量的日本公司开始逐渐出现作弊问题，而这一切都只是为了炮制出企业成功的假象。
而在日本经济新闻网看来，接二连三的丑闻背后暴露出的似乎是“现场至上主义”的极限。持续20多年的经济低迷，沉重地打击着日本国民的士气。因此，企业内部普遍出现员工士气低落、职业道德下降的现象。员工的责任感和“热爱公司”的精神，已经大大不如以前了。
报道还称，日本企业以前与美国、德国等发达国家比质量，现在又面临着中国企业的竞争，中国产品的质量不断上升，使日本领先的空间越来越小，这种环境下产生的焦虑感更加触发了需要加强和维持成功形象的需求。当实际做不到的时候，就走向了造假之路。
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