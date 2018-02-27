台湾“卫生纸抢购”吓到BBC 加拿大火灾也躺枪

日前，台湾竟因“民众疯抢卫生纸”被英媒热议。台媒援引英国媒体BBC报道，探讨了为何台湾会酝酿卫生纸涨价导致缺货，更指出“加拿大的森林火灾和巴西的生产中断是被指责的因素之一”。
台媒援引BBC报道以《卫生纸爆恐慌性抢购潮，吓到英国BBC》为题，分析了台湾为何出现卫生纸涨价导致民众疯抢。报道引述卫生纸制造商、台湾民众、台当局三方的说法称，“卫生纸的制造商写信给零售商警告说，下个月价格将上升10%至30%，但是一些消费者说，他们大量购买是因为担心产品会耗尽，而不是担心价格过高。而台当局称，卫生纸价格上涨是全球原料成本上涨的直接后果。”
此外，报道更是指出台湾爆发卫生纸抢购潮的其中一些因素是“加拿大的森林火灾和巴西的生产中断”。报道分析，“以上两个因素造成的结果是，用于造纸的短纤维纸浆的价格现在约为每吨800美元（600英镑），而一年前为650美元。但是台湾最大卫生纸供应商声称，纸浆成本比台当局估计的增长速度还要快，从去年年中以来已经上涨了大约50%。”
台媒援引BBC的观点表示，“虽然预计原料价格上涨会导致全球卫生纸价格上涨，但迄今为止鲜有报道这种趋势。”且事实上，在美国，预计普通家庭用品（包括卫生纸）中大厂之间的竞争，将拉低价格。
台媒援引的分析条条是道，可台当局的应对措施却被外界评价为“无能，已完全失能、失控”。台立法机构国民党党团书记长李彦秀称，17项民生物资齐长，平均涨幅3.27%，已是过去35个月以来的最大涨幅，反观民众的薪水却没涨。她呼吁，当局不要只停留在所谓“信心喊话”，也不该只有为了年底选举的人事布局和派系角力，多做一点有利于民生的事吧。
台湾《中国时报》报道则评论称，岛内抢购卫生纸已成“全民运动”。业者嗅到商机，竟然连夹娃娃机也用来夹“卫生纸”，还声称“没看错，保证取物20元”！有台湾网友感叹，“台湾就是个笑话。”
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