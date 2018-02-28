新加坡警方权限扩张 反恐可禁止传送恐攻讯息

恐怖份子仍潜伏在国际的每个角落，各国也纷纷对恐攻进行事前准备与提防。新加坡政府在今（27）日提议扩大警方权限，让警方得以快速因应恐攻。扩大的权限包括在一定范围内禁止所有通讯，以免妨碍警方维安的行动。
综合媒体报导，新加坡内政部今日在国会，提出2018年公共秩序与安全（特别权力）法案的部分内容。新加坡内政部指出，在世界各国，现场直播常常不经意的让警方位置以及战术曝光。
该法案授权警方，在经过内政部长批准后，得以发布<通讯限制令>，禁止邻近事件发生处的所有人拍摄照片、影片，并传输它们。该法案也同时禁止传输有关安全作业的音频、文字讯息，警方甚至可以拦下任何无人机、船只或车辆。
此法案也将适用于新闻记者，违反者将处以罚款或徒刑。违规者最重将面临有期徒刑2年，或最高新加坡币2万元的罚款，又或者两着兼施。
内政部说明，在新加坡「持续面临明确且当代的安全威胁」下，此扩权提案具有其必要性。内政部进一步表示，新加坡的威胁来自国内激进的个人，以及「将新加坡视为高价目目标外国恐怖份子」。总理李显龙也表示，恐怖攻击的发生，问题并不在于「如果」，而是在「何时」。
新加坡因为网速相当快，加上行动装置的高所有权，是全世界最担心恐攻的国家之一。
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