台湾2017年薪资曝光 月薪3.7万低于18年前水平

据台湾媒体报道，台湾行政机构“主计总处”26日公布2017年全年工业及服务业薪资与生产力统计结果，今年1月失业率为3.63%、加计季节因素后为3.68%，为2001年2月（近17年）以来新低。不过，2017年每人每月经常性薪资平均为39,953元、年增率为1.82%，而每人每月实质经常性薪资为37,781元、年增率为1.20%，仍为18年前、2000年水平（37,801元）之下。
据报道，根据数据显示，2017年受雇员工人数平均为756万人，较2016年增11万1千人或1.49%。就行业别观察，制造业年增3.9万人，其中电子零组件制造业增加0.8万人、机械设备制造业则增加0.7万人；另外住宿及餐饮业大增1.6万人、批发业增加1.3万人，医疗保健服务业增1.1万人。若以近10年（2007-2017年）而言，受雇员工人数总共增加了103.6万人，成长了15.88%，主因还是在餐饮业增加13.9万人、批发业增加11.5万人、医疗保健服务业增加9.3万人、电子零组件制造业增加7万人等，合计占总增加人数4成。
在就业人数状况的增加趋势下，也带动今年1月失业率仅3.63%，加计季节因素后为3.68%，在单月比较部分，为2001年2月以来新低，等于是近17年、约200多个月以来的低点。“主计处国势普查处副处长”潘宁馨认为，景气目前逐步回温，虽有部分不确定性因素所干扰，但整体失业率已逐渐下降。
不过，虽然就业人数增加、失业率下降，却不代表薪资也同步上升。2017年每人每月总薪资（含基本月薪、加班费、奖金等）平均为49,989元，年增2.46%；而每人每月经常性薪资（仅基本月薪）平均为39,953元，年增1.82%。
虽然前面两者同为历年来最高，但若加计消费者物价指数平减后之实质薪资，在2017年每人每月实质总薪资为47,271元、年增1.83%且为历年来最高，但每人每月实质经常性薪资为37,781元，还是低于2000年的37,801元水平，相比2003年的38,935元水平（历年最高）更是落差超过1,000元以上。
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