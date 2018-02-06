华尔街抛售潮致亚欧股市下跌 “元凶”或是债券市场

外媒称，交易商说，由于市场对美国利率可能持续上升的担忧加剧，亚洲和欧洲大部分股市5日大跌。
据法新社伦敦2月5日报道，美国近期亮眼的非农就业数据报告推动政府长期债券收益率飙升，原因是外界担心借贷成本的上升速度将快过预期。在此背景下，2日在华尔街的带领下，全球掀起抛售潮。
报道称，这股动荡5日令亚洲和欧洲蒙受新的损失，交易员焦虑不已，担心美国经济复苏将促使美联储迅速加息。
据报道，5日在亚洲，东京股市下跌2.6%，香港股市下跌逾1%，悉尼股市收跌1.6%。不过，沪市收涨0.7%。此外，伦敦富时100指数下跌1.2%，法兰克福DAX30指数下跌0.7%。
另据彭博新闻社网站2月5日报道，这种威胁以前就遇到过：估值膨胀、经济停滞、企业盈利下滑。如今投资者面临新威胁，其引发的市场骚动为两年来最大。美股重挫的元凶是债券市场。在债券收益率出现自去年3月以来最大涨幅后，股市多头质疑股票涨势的续航力。目前美股离打破史上最长上涨期纪录只差七个月。债券收益率的涨势来得又急又猛，即使分析师上调企业盈余预期的速度是2012年以来任一时期的四倍，股市仍不敌卖压。
“这是市场波动的转折点，”克利尔布里奇投资公司的首席投资策略师杰弗里斯·舒尔策说，“我们很幸运地度过了2017年。但是今年市况有些不同，出现市场波动的次数会比过去一段时间要多。”
“但牛市绝对不是结束了，”舒尔策说，“要看到牛市告终，必先看到美国经济陷入衰退。就克利尔布里奇投资公司的部分经济指标而言，其中有12个变量预测经济走下坡路向来准确。这12个变量中，目前只有1个示警。”
据报道，上周五（2日）收盘时，标准普尔500指数当天下跌2.1%，当周下挫3.9%，周跌幅为2016年1月以来最大。道琼斯工业平均指数2日大跌665.75点至25520.96点，五个交易日共下跌1095.75点。纳斯达克100指数上周下跌3.7%。
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