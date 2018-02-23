去年搜索引擎推荐流量反超社交网络 谷歌超Facebook

2017年，随着谷歌加注移动业务，这家搜索巨头超越了Facebook，成为去年最主要的推荐流量驱动力。不仅如此，搜索引擎也在2017年全面超越社交媒体网站。
该结论来自社交发现和分享平台Shareaholic，该平台今天发布了一份报告，里面提到了2017年的推荐流量数据。
在过去几年内，社交媒体为网站推荐来的访客都要高于搜索引擎所带来的访客。然而，搜索引擎却在2017年迎来了转机，这一年内34.8%的访客来自搜索引擎，只有25.6%的访客来自社交媒体。
一直以来，搜索引擎并没有忽视社交媒体的重要性。搜索引擎开始越来越多的检索社交媒体上的内容，将其在搜索结果中直接显示。这样一来，用户在寻找社交媒体上的内容时，无需依靠社交媒体上的搜索器，而是可以使用他们最喜欢的搜索引擎。
而对很多人来说，他们最喜欢的搜索引擎就是谷歌：
请注意，尽管谷歌获得了最多的份额，但是事实上所有搜索引擎服务在2017年都迎来了增长。社交媒体的下滑给搜索引擎提供了大量的上升空间。Shareaholic预测，搜索将在2018年成为最大的流量驱动因素。
社交媒体
在2016-2017年间，Facebook的下滑幅度达到了两位数，这给了Pinterest以及Instagram赶上的机会。尤其是Pinterest，该服务非常适合分享来自外部网站的内容。而Instagram目前还在研究要如何让用户分享外部链接。具体请看请参看下图中的数字：
对于广告商来说，虽然目前Facebook依然是效果最好的广告投放平台，但是Pinterest和Instagram也值得考虑，这两个平台都专注于与图片相关的内容。
YouTube、Flipboard和LinkedIn等平台份额有所提升。而Twitter、StumbleUpon、BuzzFeed、Reddit、Yummly、Google+和Tumblr都出现了下滑。
谷歌与Facebook
Shareaholic发现，在2016到2017年间，谷歌的份额从28.56%提升到了34.66%。而Facebook的份额从2016年的30.92%下滑到了2017年的22.64%。
这是否因为着广告商应该放弃社交网络，放弃Facebook而将所有精力都放在谷歌等搜索引擎上？当然不是。
谷歌和Facebook在未来很可能在未来几年内频繁交换领先名次。即使两者从此不再改变名次，你也应该同时关注谷歌和Facebook，2016年，两家公司加在一起占据了59.48%的份额；而在2017年，他们加在一起占据了57.30%的份额。
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