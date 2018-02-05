扎克伯格纪念Facebook诞生14周年:你能想到的错误 我都犯过

马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）借助Facebook成立14周年的机会，回顾了这家公司从大学宿舍里的一个项目，成长为全球社交媒体巨头的历程。他在文章中表达了一个核心观点：失败乃成功之母。
上周日的这篇文章约有半数是讲关于扎克伯格担任Facebook CEO期间犯下的错误。文章并未给出具体例子，但却阐述了在所有组织内都很普遍的问题，例如“技术错误”。然而，扎克伯格也表示，他曾经做过“糟糕交易”、“信错过人”，还曾“错过重要趋势”。
“这些年来，你能想到的所有错误，我几乎都犯过。我出现过几十次技术错误和糟糕交易。我信错过人，还把有才华的人放在错误的岗位上。”扎克伯格在文章中写道，“我错过了重要趋势，速度也曾慢人一步。我推出的产品也有很多以失败告终。”
尽管如此，Facebook还是成为地球上首屈一指的社交网络，月活跃用户超过20亿。他们2017年第四季度实现营收近130亿美元。
Facebook尚未立刻对此置评。
此事正值Facebook、谷歌和Twitter因为其平台遭到俄罗斯特工滥用，导致他们的影响力和触角面临质疑之际。Facebook最近表示，将着重显示来自家人和朋友的帖子，而非品牌和媒体的内容。该公司还将在用户信息流中推广本地内容。
以下为扎克伯格的帖子全文：
今天是Facebook的14岁生日。
在这个时刻我想到了我们从从哈佛大学的宿舍里一路走到现在，并且未来我们依然有很长的路要走，我们要将世界联系在一起。在这个时刻，我们还要考虑我们要在哪些方面做得更好。
有的时候有人问我，一路走来我都学到了什么东西。在刚刚创立Facebook的时候，我仅仅19岁，我那时对于打造企业或是打造全球互联网服务一无所知。这些年来，我几乎犯过了你能想象到的所有错误。我在技术上犯过错，也做过坏的交易。我曾相信了不该相信的人，也曾将有才华的人放在了错误的岗位上。我曾错过重要的潮流，也曾被其他人领先。我也曾推出过失败的产品。
我们的社区如今依然存在，其原因并不是我们规避了错误，而是我们相信我们所做的事情足够重要，让我们可以不断尝试，去应对最大的挑战——我们清楚自己会不断遭遇失败，但是这才是获得进展的唯一方式。
在这个旅途中，我们依然处于起步阶段，我们还会继续改善下去。专注度一直都是我们的优势，今年我们的工作重点也是保持这种专注。
将家人和朋友联系在一起是一件重要的事情，我对于过期14年的工作感到非常自豪，能够成为其中的一份子对我来说是一件意义重大的事情。
能够与你们一路上并肩作战，这是一种荣誉。
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