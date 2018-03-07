新加坡机场收费上调 游客航企均受影响

继英国、韩国、澳大利亚、日本等国收取“出境税”后，新加坡也出台了新的离境政策。记者3月5日获悉，从今年7月起，新加坡樟宜机场离境乘客须缴付新的机场发展税，樟宜机场集团也将调高离境乘客的服务与保安费，航空公司的收费也将上调。
新加坡交通部、新加坡民航局和樟宜机场集团表示，为资助新的机场发展项目包括第五搭客大厦和樟宜东的航空基础设施建造费，政府将修订法案征收新的机场发展税。
据了解，从7月1日起，离境乘客须缴付10.8新币（约合人民币52元）的机场发展税，在樟宜机场转机或过境的乘客则缴付3新币（约合人民币14.5元）。凡在7月1日或之后发出的机票都将受到影响，在这之前购买机票但在7月后出发的乘客则无须额外缴税。
与此同时，樟宜机场集团也宣布，从7月起的未来六年里，把目前定在27.9新币（约合人民币134元）的离境乘客服务与保安费，每年调高2.5新币（约合人民币12元）至2024年4月1日。转机或过境乘客的服务与保安费没有调整，维持在6新币（约合人民币28.8元）。此外，航空公司的降陆、停泊和登机桥费用也将从7月起调高1%，并在接下来六年，每年4月1日上调1%。
据悉，樟宜机场是亚洲中转中心之一，也是全球国际客流量第六大的机场。事实上，随着消费升级，赴新加坡旅游的消费者逐年增多，据新加坡旅游局统计，2016年赴新加坡旅游的人数为1640万人次；2017年游客增至1740万人次，其中，中国游客达到了322.7万人次，占据首位。
由于机场压力增大，导致原有的1、2、3号航站楼已经不能满足乘客的需要，新建的4号航站楼也刚在2017年底投入使用，专供廉价航空起降。新加坡主管部门曾表示，将投资超过90亿新币用于建设第5航站楼，樟宜机场集团也将投入36亿新币。2030年5号航站楼竣工后，每年可以接待超过5000万名乘客，也将让樟宜机场的容量提升60%。
但公开消息显示，澳航旗下的廉航捷星集团已表示，樟宜机场提升乘客费用的举措将迫使其“把航线移到其他机场”以应对市场需求的改变，此举还可能影响到樟宜机场的航空枢纽地位。捷星集团首席执行官加里斯·伊万斯称，樟宜机场提费将使该航在新加坡市场的机票价格增加15%-20%。“如果未来因机场提高收费而影响旅客选择，我们将必须改变航线。”
此外，旅游专家也指出，新加坡樟宜机场是东南亚地区一个很重要的枢纽机场，如果要对离境游客缴付新的机场税，将给游客增加新的负担，会导致部分游客选择其他机场过境。同时，也会在一定程度上影响机场的客流量。（人民日报）
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