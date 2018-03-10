英国女子控诉邻居将公寓当游乐场太吵 获赔10万元

英国38岁的银行家萨尔韦纳兹·佛拉迪（Sarvenaz Fouladi）在伦敦西区肯辛顿拥有一间价值260万英镑（约合新币448万元）的公寓。公寓所在社区环境良好，且有24小时保安，然而佛拉迪却从早到晚都得不到歇息安宁，她抱怨称楼上的一家五口实在是太吵了。
据英国《每日邮报》网站3月5日报道，佛拉迪跟她年迈的母亲一起居住，她表示能够听清楼上邻居的一切活动，这些噪音干扰了自己白天的平静生活，到了晚上更是让她无法入眠。
佛拉迪表示，自己在该街区居住这么多年，一直非常开心，这里有24小时保安，之前从没有听到楼上的噪音，直到2010年萨拉和艾哈迈德一家搬进去，她和母亲的生活因此发生了很大改变。
锅炉、冰箱、水龙头、壁炉等声音常常干扰她白天的休闲，也打扰她的夜间休息。佛拉迪在证词中提到，孩子们常常跑来跑去数小时，把玩具、球拍等扔到地板上，“他们就像在游乐场，孩子们奔跑、扔东西，这能延续7个小时不间断。”由于实在无法忍受楼上邻居的做法，佛拉迪将楼上住户萨拉和艾哈迈德、以及这间公寓的房主——一家离岸公司告上了法庭。佛拉迪提到，房主在租赁公寓的过程中未经授权更换地板、且大部分地板并未铺上地毯。
法院工作人员曾到访佛拉迪的公寓，确实听到了令人不安的噪音。法官尼古拉斯·帕菲特认为，日常生活中的噪音导致了邻里之间的问题。而萨拉和艾哈迈德本应在其木地板上铺上地毯，但是在搬入这间公寓之前，他们并没有做好防噪音的相关工作。帕菲特称楼上居民的噪音与生活息息相关，其中包括偶尔的深夜派对，尽管并不常见，但其中包括唱歌、打鼓等。
“我发现他们制造的噪音包括，孩子玩耍、跑来跑去，甚至在深夜也不例外。噪音的影响非常大，客观来说具有侵入性和干扰性，” 帕菲特说道。
帕菲特最终判定，房主需要对地板进行改善，做好降噪工作。而佛拉迪则将获得约10万英镑（约合新币17.6万元）的伤害赔偿，且在地板改造工作完成前，每天将额外获得40英镑（折合新币71元）的补偿。
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